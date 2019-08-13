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男大生爬合歡生出現高山症 醫：輕忽高山症有致死危機

2019-08-13 08:59聯合報 記者黃寅╱即時報導

1名24歲大學生爬合歡山挑戰人生第一座百岳，雖然平時保有運動習慣，卻自恃年輕力盛，沒有事前適應高度變化，短時間內即快速攻頂，途中出現呼吸喘、頭痛、頭暈、全身無力等高山症症狀，所幸同行的朋友在出發前先至醫院開立高山症處方用藥，並給蔡同學緊急服用，才緩解症狀挽回一命。

亞洲大學附屬醫院家庭醫學科醫師巫翰明指出，引起高山症是因高山空氣稀薄，加上身體適應高地環境的速度，趕不上高度上升的速度，導致低血氧，進一步造成腦部、心臟或身體機能惡化；一般來說，海拔3000公尺的氧氣濃度，只有平地的7成左右，而海拔超過2100公尺以上，就可能有高山症的危險。

他說，國內百岳高山風景區，每年都有許多高山重症求援的案例，根據雪霸國家公園管理處資料顯示，近年有多起疑似高山症通報請求救援的事件，嚴重者甚至導致死亡；調查研究更發現玉山登山客有超過四分之一，符合急性高山症的診斷。

國際研究發現，高山症為旅遊時發生非意外疾病第3名，僅次於感冒及腸胃炎，亦為致死率最高的非外傷疾病。

巫翰明說，高山症包含急性高山症、高海拔腦水腫及高海拔肺水腫。急性高山症以頭痛、頭暈為主，常合併疲倦、無力、惡心、嘔吐、沒有食欲、失眠等，通常在抵達高海拔地區之後6到12小時出現，而症狀2至3天後會隨身體適應環境而自行緩解。

少數急性高山症會惡化成高海拔腦水腫，通常以步態不穩為主要症狀，有時也伴隨嚴重頭痛、意識不清、幻覺及昏迷，若24小時內未接受治療，或立即降低高度，可能有致死風險。高海拔肺水腫早期症狀為運動表現變差、喘、心跳加速、乾咳，即便休息時也仍會呼吸困難、咳出粉紅色或帶血的痰液，甚至昏迷與死亡。

他提醒，高山症主要與個人體質有關，與個人體能關係較小，但可透過藥物預防，在登山前一天起按醫師指示事先服用，可避免嚴重高山症，旅行者出發前可先至家庭醫學科門診進行旅遊諮詢評估，開立備用藥物，便可安心出門，平安回家。

亞洲大學附屬醫院家庭醫學科醫師巫翰明指出，高山症主要與個人體質有關，與個人體能關...
亞洲大學附屬醫院家庭醫學科醫師巫翰明指出，高山症主要與個人體質有關，與個人體能關係較小。圖／亞洲大學附屬醫院提供
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高山症水腫頭痛

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