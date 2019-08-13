西南風發展旺盛 彭啟明：中南部嚴防閃電雷擊強降雨

2019-08-13 07:21 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



台南雨勢驚人，多處路段出現積水情形。記者陳易辰／攝影 分享 facebook

天氣風險管理公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」說，中南部平地在昨天開始就有劇烈的降雨，今天凌晨到清晨，又再加大，昨天在的降雨熱區在台中市區以及高雄平地山區，今天到目前為止在台南到高雄附近，其中仁德、歸仁、永康、關廟都降下超過200毫米，這是在幾個小時內下完，這已經超過當地劇烈降雨能承受的極限，不少地方已經有積淹水，提醒您務必要留意。

他說，劇烈降雨的上空，正下著雷雨，從台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄到屏東，都有很密集的閃電及落雷，聽到雷聲請入室內，如果所在地正發生很旺盛的閃電，建議您不要外出，盡量待在乾燥的地方，也要注意用電安全。閃電雷擊發生時，騎乘機車很危險。

他說，這波的降雨，還是屬於西南風，是原來利奇馬所帶動的西南風，但柯羅莎颱風目前發展，更強化西南季風，台灣附近的水氣較前幾天增多，較低層有很旺盛的不穩定帶，尤其西南風增強，讓中南部外海，台灣西南方的台灣海峽海面上，是很不穩定的區域，很容易有強烈的對流、閃電，也容易發展龍捲風，容易有中小尺度的對流系統發展，也請大家提高警覺。

通常這類的極端對流，較劇烈的降雨生命期約幾個小時，會有暫緩的時間，但他說，整個區域還是不穩定，還是不時有對流移入發展，像今天發展的情境，明後兩天都還有機會發生，在敏感較脆弱區域，容易會積淹水，需要多費心留意可能造成農作物受到強降雨的干擾而損失。整體環境來說，大概至少要到這周末之後，才有機會轉變，還是西南風的天氣，但強度會減緩一些。

他說，北部東半部較不受到影響，仍是有些類似沉降氣流，白天高溫仍有機會到34-36度高溫，有時候會有對流雲系移入，靠山區也偶有雷陣雨發展，未來幾天午後雷陣雨應該有較明顯發展機會。