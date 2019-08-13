吳德榮：慎防劇烈天氣 連日大量降雨

2019-08-13 07:09 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



台南雨勢驚人，多處路段出現積水情形。記者陳易辰／攝影 分享 facebook

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天西南季風受地形抬升，苗栗以南持續有局部豪雨，彰化並有EF0級的龍捲風出現。昨天最高溫則出現在背風面的台東太麻里36.7度，已較前日略降。今晨在南部有劇烈天氣(雷擊、強風及瞬間強降雨)發生，台南、高雄多處達豪雨標準(≧100毫米/3小時)。

他表示，今天至周日盛行西南季風，低層水氣多，大氣對流不穩定度提高；迎風面中南部有局部陣雨或雷雨，有激發劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨、龍捲風…)的能力，並有連日大量降雨的潛勢；應注意氣象局的特報。

午後山區對流發展，並有擴及北部、東半部局部地區的機率；北部、東半部白天在未降雨時，天氣悶熱，花東縱谷内易有過山沉降、帶來高溫。今日氣溫北部25至35度、中部25至33度、南部24至33度、東部25至36度。

自利奇馬離開後，從10日起季風低壓環流之西南季風開始影響台灣，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式，模擬18日20時850百帕高空圖顯示，17日之前雖有多日柯羅莎在季風低壓環流內移動，但並未干擾西南季風持續影響台灣的型態。而季風低壓變化緩慢，符合行星尺度系統的特性。其西南季風的風速及垂直風切(動力不穩定度)雖不及梅雨季之西南氣流(≧30浬/時)，但「季風低壓」內的大氣，低層暖、濕，其對流不穩定度猶勝梅雨季，故激發劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨、龍捲風)的能力，及帶來連日大量降雨之潛勢，與梅雨季類似；應特別注意。