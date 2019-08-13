台南豪大雨不斷 災害應變中心清晨二級開設

2019-08-13 06:14 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



因受豪大雨影響，台南市災害應變中心已於今日清晨5時30分調升為二級一階開設，包括市府災害防救辦公室、消防、水利、警察、民政、工務、環保、社會局、新聞及國際關係處及台南市後備指揮部等機關單位進駐永華災害應變中心，執行各項災害應變處置工作。

災害應變中心指出，包括永康、東區、仁德、歸仁等地區因仍有局部道路尚有積水，目前小東地下道雙向封閉、林森路一段大同地下道等道路，進行管制封閉、雙向封閉。市府提醒用路人小心行駛、注意安全。

各道路管制或封鎖地點如下：

一、永康區：

1、3時40高速公路便道往仁德路段(仁德路段積水無法通行，該轄尚未積水，先行管制)。

2、3時50分永華、永平路口(積水約20公分)。

3、3時50復興路一巷(積水約20公分)。

4、3時50分崑大路崑山科大前(積水約20公分)。

5、3時55分中山南路與東橋七路口積水(積水約20公分)

6、3時58分正強街往統一中正橋方向(積水約20公分)

7、4時10分自強、正強路口往砲校方向(積水約30公分)

8、4時28分中正路機車地下道(積水約20公分)

9、4時28分永大、民族路口（積水約20公分）

10、4時33分大灣路942巷與大灣路口拉封鎖線（積水約20公分）

11、4時37分永大路一段2號前（積水約20公分）

12、4時42分永大、大灣三及永大國光六已拉封鎖線（積水約20公分）

13、4時47分永大路、大灣路拉封鎖線（積水約20公分）

14、4時53分自強路22巷口（積水約20公分）

15、4時54分永華、永勝、文化路口延綫到永大一路口已封鎖（積水約20公分）

16、4時56分永大、崑大路口往涵洞方向已封鎖（積水約20公分）

17、5時0分永大路一段與南興路3巷口已封鎖（積水約20公分）

18、5時3分公園路93巷12弄口封鎖（積水約20公分）

19、5時7分大灣東路、南興路口往歸仁方向封鎖（積水約20公分）

20、5時15分龍昌、龍國至龍昌、龍潭路口封鎖（積水約20公分）

二、東區

1、0322小東地下道目前雙向封閉。

2、0322林森路一段大同地下道【東向西】汽機車道積水，目前進行管制封閉。

3、0340裕義路段積水，裕農路口管制，目前雙向封閉。

4、0345富農東成街口積水目前道路封閉。

5、0417國道1號中山高速公路北上出口下【裕德街】便道實施交通管制，無法通行。

6、0442民族地下道積水30公分目前封閉中。

7、0444榮譽街30公分積水目前封閉中。

8、0458小東勝利，小東路往東目前積水封閉中。

9、0507裕和裕和五街口往裕義路目前積水封閉中。

三、歸仁區

1、0330仁德區高速公路太子涵洞封路。

2、0355仁德區長興路南興路封鎖。

3、仁德所轄區:0335仁德區高速公路北上閘道封路。

4、0348仁德區中正路二段1052號淹水。

5、歸南所轄區:0312歸仁區民權6街;民權南路黄昏市場淹水。

6、歸仁所轄區:0350歸仁區八甲里大光一街淹水。

7、0450仁德所水淹至大腿(逾50公分)員警難外出執勤。

四、仁德區

長興五街路面積水 15公分

長興路87巷 水20公分

長興一街積水 25公分之30

長興二街 滴水 30公

15l線涵洞水積水

文賢二街 31號前 已積水 20公分

台南交流道北上側車道(裕德街)封路

中正路三段積水30公分

中正路二段1205號前 封路積水20公分

中山路交流道下涵洞雙向積水30公分(中山路到交流道) 封路

前封路土庫路賽鴿協會積水10公分

太子路涵洞淹水(太子路與中正路三段路口) 封路封路

保安路105號到二仁路 積水無法通行

保安路潭稅橋積水 封路

行大街積水25公分