上天眷顧的好運！威力彩一注獨得 台南幸運兒20.47億抱回家

相關新聞
威力彩頭獎台南市北區開出 彩券行：開業11年第一次2019-08-12 22:40
成年人才懂得「4種話，不要亂說」！太誠實會被討厭、愛抱怨是白目鬼2019-08-12 22:25
43屆金鼎獎得獎名單看這裡 幸佳慧獲特別貢獻獎2019-08-12 21:14
淡水和士林住哪裡CP值高？網友翻白眼：咖位差多了2019-08-12 20:00
他開門見室友床掛「神秘門簾」 眾人狂歪樓：引渡西方？2019-08-12 12:00
色彩述寫靜好如常 晴空無限的簡約家宅2019-08-12 08:35
國旅補助龜速 旅宿業者錢卡關很難熬2019-08-12 00:01
不讓蘋果西打專美於前 統一推果漾蘋果風味蘇打飲料2019-08-12 21:46
財神爺下凡賜財 快來接住威力彩頭獎20.5億獎號！2019-08-12 20:53
逾10年經驗 中國附醫免疫細胞治療讓腦癌病人續命13年2019-08-12 20:44
房東們看過來！ 記住這幾招惡房客退散2019-08-12 20:44
社家署說托育已有共識 托盟：仍有討論空間2019-08-12 19:17
器官受贈者結成夫妻 讓感動的他簽下器捐卡2019-08-12 18:30
影╱男性好「蕉」慮 40歲以下青壯男有四成不夠硬2019-08-12 18:19
味蕾可以改變 愛上健康飲食不難2019-08-12 18:10
國人口腔健康落後先進國家 監院請衛福部檢討改進2019-08-12 17:05
小7搶開第一槍！9月11起5500間門市不供塑膠吸管2019-08-12 16:27
家扶基金會調查：6成6弱勢兒擔心繳不出學費2019-08-12 15:59
墾丁老景點玩出新趣味 民宿協會喚回旅遊人氣2019-08-12 15:41
超殘酷自我測驗！十大手機照片鑑定妳是不是真少女2019-08-12 15:40
吃白肉不吃紅肉 研究：乳癌風險大降2019-08-12 15:33
中國封殺金馬獎後 台港電影人要自我審查？2019-08-12 14:47
彰化豪雨下不停 卦山路車輛陷水中2019-08-12 14:47
聯晚之眼／進口、國產雞肉管理一致 學者：不應跟人家比爛2019-08-12 14:23
健保給付藥排行 防中風、血栓藥年用25億連霸2019-08-12 14:22
聯晚之眼／雞肉能冰多久？農委會駁一起沉淪「先求執法公平」2019-08-12 14:17
聯晚之眼／國產、進口雞肉統一有效凍期 業者批：政府畫錯重點2019-08-12 14:14
今晚起英仙座 陪你去看流星雨2019-08-12 14:10
影╱雷擊雨襲？台電后里高壓電容器起火霹啪響2019-08-12 14:08
生活即是美學 17坪淨透日光宅2019-08-12 13:54
周大觀頒抗癌助學金 7歲小弟卻等不及2019-08-12 13:32
方序中操刀2019台灣設計展 主視覺「SS」長這樣2019-08-12 13:23
菜市場法律學：國家是有機農業的最強外掛？2019-08-12 13:20
2019熱氣球嘉年華今晚閉幕 估吸客逾96萬人次2019-08-12 12:30
產業要求進口國產雞肉同規範 學者認為管理合理2019-08-12 12:10
以「太空科技」為設計理念 遠航新制服散發未來感2019-08-12 11:51
影／長者健康活力show 八旬阿公也來唱跳2019-08-12 11:45
南科結合國產醫材廠與8大牙醫院校 宣示挺國產醫材2019-08-12 11:44
進口國產雞肉標示意見紛歧 食安辦介入協調2019-08-12 11:43
熱門文章
威力彩20.47億頭獎開出！一注獨得獎落台南2019-08-12 22:01
吳德榮：國內恐連日大量降雨 赴日注意颱風動態2019-08-12 07:28
大叔「性」福 2重點要堅持2019-08-11 23:18
鬼月普渡拜完走霉運？486先生曝關鍵在這點2019-08-12 10:44
早餐店老闆娘下背痛1年 原來是肺腺癌引起2019-08-12 09:25
財神爺下凡賜財 快來接住威力彩頭獎20.5億獎號！2019-08-12 20:53
這藥物一年用掉健保25億元 連續兩年居給付之冠2019-08-12 10:23
星巴克兩款「大人味」星冰樂新上市！日本超夯款 台灣也喝得到2019-08-12 16:51
長壽4大秘訣大家都知道 只有不到1成的人能做到 飯後別做4件事2019-08-11 23:41
帶45公斤比特犬散步 愛犬卻一口遭鱷魚吞下2019-08-12 14:14
T恤設計惹議！Givenchy也中槍 代言人TFBOYS易烊千璽急撇2019-08-12 14:24
聲明「支持中國的主權」 Coach回應T恤風波2019-08-12 12:46
每日星座運勢／牡羊面對各方的挑戰 愛情發揮魔力2019-08-12 00:00
僅代言18天！劉雯火速聲明切割Coach 品牌外文官網暫下架2019-08-12 12:02
3大星座男身旁永遠有桃花 卻一直單身！雙子不真心 第一名大家都猜得到～2019-08-11 23:58
托育新制上路1年…保母淚訴：生孩子像一種罪2019-08-12 00:13
唐綺陽星座運勢週報：巨蟹愛情別太挑剔 魔羯注意理財陷阱2019-08-12 07:21
不只Versace踩陸網友紅線 輕奢品牌Coach被起底支持台獨、港獨？2019-08-12 09:45
保母老化 新手難進場…育兒保母收托額鬆綁2019-08-12 00:29
遭舉報把台港列為國家 亞瑟士道歉：堅定支持一中原則2019-08-12 14:47
好市多變身樂高控天堂！ 忍者特價沒搶到還有「客運列車」2019-08-12 01:15
小7搶開第一槍！9月11起5500間門市不供塑膠吸管2019-08-12 16:27
英仙座流星雨來囉！陽明山將彈性交管 天文館有直播2019-08-12 07:31
高雄台中豪雨特報！ 全台七縣市有局部大雨2019-08-12 08:48
曾因沒生意去當警衛 他的紙紮靈厝獲法收藏2019-08-12 11:30
小七9月11日起全面不主動提供吸管 一年省下5.5億支2019-08-12 11:29
慶祝結婚8週年吃大餐 竟被父母嗆「不知感恩」2019-08-12 12:12
貞子幫你煮咖啡？鬼屋變打卡勝地 「凶案現場」有愛情故事2019-08-12 10:00
經期不能吃冰？ 中醫建議這時間點可通融2019-08-12 07:13
國旅補助龜速 旅宿業者錢卡關很難熬2019-08-12 00:01
汰機換制服！遠航新制服亮相 灰紅展現「太空科技」2019-08-12 11:04
上天眷顧的好運！威力彩一注獨得 台南幸運兒20.47億抱回家2019-08-12 22:20
深V泳衣搭短褲 泰勒絲穿成套VERSACE化身復古芭比2019-08-12 15:28
求職者面試竟要求車馬費1200 網：職業應徵手2019-08-12 09:55
影╱男性好「蕉」慮 40歲以下青壯男有四成不夠硬2019-08-12 18:19
「慣老闆」照過來 有這些症頭員工要注意確保權益2019-08-11 22:00
雞肉能夠冰多久？ 農委會公文建議執法標準一致2019-08-12 11:36
胖哥胖姊小心 脂肪堆積也可能致癌2019-08-12 07:50
抹茶控衝了! 「一〇八抹茶茶廊」冰抹茶買一送一2019-08-12 15:33
影／泰國大象會搶劫！嘴饞想吃甘蔗 沿路攔車驗貨2019-08-12 16:22
留言