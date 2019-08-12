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威力彩20.47億頭獎開出！一注獨得獎落台南

億萬富翁就是你！威力彩今晚開獎 頭獎上看20.5億元

2019-08-12 22:05聯合報 記者徐力剛╱即時報導

威力彩今晚開出最新一期號碼，第108000064期威力彩開獎，號，第一區獎號02、06、29、31、36、37，第二區獎號08。威力彩連槓46期後，若一人獨得，頭獎獎金上看20.5億元，為威力彩史上第4高單注頭獎獎金，還沒兌獎的你快拿起彩票，下一個富翁就是你。

威力彩今晚開獎，獎金上看20.5億元。記者徐力剛╱攝影
威力彩今晚開獎，獎金上看20.5億元。記者徐力剛╱攝影
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