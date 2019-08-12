親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

財神爺下凡賜財 快來接住威力彩頭獎20.5億獎號！

逾10年經驗 中國附醫免疫細胞治療讓腦癌病人續命13年

2019-08-12 20:44聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

衛福部開放細胞治療，中國附醫拔得頭籌獲得核准。中國醫藥大學附設醫院院長周德陽指出，中國附醫發展細胞治療人體實驗逾10年，收案逾40名腦癌患者，最久續命13年。研究結果不只獲刊國際醫療期刊，更領先全台醫學中心，與三總併列首波通過的細胞治療醫院。

癌症為國人十大死因之首，中國附醫10年前即針對自體樹突細胞（DC）發展免疫細胞治療。周德陽說，「機會是給有準備的人」，有完整實驗室、治療轉譯中心、培養廠和人體實驗等，當然有自信很快通過。

為何看上自體免疫細胞治療的發展潛力？周德陽解釋，自體免疫細胞是自己的細胞，抽取後並經體外培養強大，再輸回體內治療癌症，副作用比一般癌症化療或電療低。

但周德陽提醒，自體免疫細胞治療與日前獲諾貝爾醫學獎的「免疫檢查點抗體治療」不同，後者是額外注射抗體藥物以阻斷癌細胞分泌蛋白質，揭除癌細胞的偽裝面紗，讓免疫細胞發現它並發動攻擊。

周德陽指出，二成病人用免疫抗體治療就夠了，但八成癌患免疫細胞並不強壯、有必要活化，「不然怎會罹癌？」這也是免疫細胞治療的趨勢所在，療效因人而異，卻是癌末患者的一線曙光。

中國附醫目前被衛福部核可的免疫細胞治療為樹突細胞，可針對多型性膠質母細胞瘤及續發性腦瘤（腦轉移癌）、上皮性卵巢癌、胰臟癌、攝護腺癌、頭頸癌、肝癌、乳癌和大腸直腸癌等8種第四期的癌患治療。

周德陽說，通過核准後至今收案17人，上述8種癌別都有。但細胞培養需2到3個月，最近才剛要打第一例，最快得等明年2月才能見到首例的治療效果。

治療採三階段收費，包含細胞培養費、施打治療費和評估療效後的費用。周德陽表示，接受完整療程至少百萬起跳，所費不貲，加上治療時程長，會與病人好好溝通，同時繼續原本的癌症治療，「絕不能耽誤病人。」

不只免疫細胞，中國附醫幹細胞治療也發展得很早，轉譯醫學中心榮譽副院長徐偉成率先完成全球第一例周邊血幹細胞治療腦中風的二期臨床試驗，並申請多項國際專利及與多家公司進行幹細胞產學合作。

徐偉成說，幹細胞是會增生分裂的活細胞，不同組織有不同幹細胞，但其本身可分化成另一部位的細胞。因此，抽出細胞並將幹細胞分離出來後，再輸回體內，幹細胞就能跑進細胞壞死處進行修補，約八成疾病可藉此修復再生。

不過，較容易取得的幹細胞為周邊血和脂肪幹細胞，以及骨髓間質幹細胞。脂肪幹細胞主要治療皮膚缺陷，周邊血幹細胞除了可治療血癌和嚴重下肢缺血，另與骨髓間質幹細胞一樣可用來治療慢性腦中風。

徐偉成表示，據他臨床觀察，相對周邊血幹細胞，骨髓間質幹細胞的分化能力更強，療效更佳且療程更簡單，異體移植也少有排斥，「只是目前僅開放自體移植。」

雖然幹細胞有修復再生能力，但以腦中風為例，重癱病人的療效不明顯，僅建議中度患者接受治療，治療前也需先接受腦中風量表。此外，想讓療效更明顯，術後應積極控制三高並配合復健。

周德陽表示，該院已送審自體骨髓間質幹細胞移植，近日有望通過，可治療慢性腦中風、退化性關節炎和脊椎損傷患者。未來也擬申請殺手細胞（CIK）、T細胞（gamma delta）、及樹突合併殺手細胞（DC-CIK）治療，嘉惠更多病人。

中國醫藥大學附設醫院院長周德陽指出，中國附醫發展細胞治療人體實驗逾10年，收案逾...
中國醫藥大學附設醫院院長周德陽指出，中國附醫發展細胞治療人體實驗逾10年，收案逾40名腦癌患者，最久續命13年。 記者鄧桂芬／攝影
分享
中國醫藥大學附設醫院轉譯醫學中心榮譽副院長徐偉成，率先完成全球第一例周邊血幹細胞...
中國醫藥大學附設醫院轉譯醫學中心榮譽副院長徐偉成，率先完成全球第一例周邊血幹細胞治療腦中風的二期臨床試驗，並申請多項國際專利及與多家公司進行幹細胞產學合作。 記者鄧桂芬／攝影
分享

幹細胞腦中風患者

相關新聞

器官受贈者結成夫妻 讓感動的他簽下器捐卡

2019-08-12 18:30

影╱男性好「蕉」慮 40歲以下青壯男有四成不夠硬

2019-08-12 18:19

財神爺下凡賜財 快來接住威力彩頭獎20.5億獎號！

2019-08-12 20:53

淡水和士林住哪裡CP值高？網友翻白眼：咖位差多了

2019-08-12 20:00

他開門見室友床掛「神秘門簾」 眾人狂歪樓：引渡西方？

2019-08-12 12:00

色彩述寫靜好如常 晴空無限的簡約家宅

2019-08-12 08:35

國旅補助龜速 旅宿業者錢卡關很難熬

2019-08-12 00:01

43屆金鼎獎得獎名單看這裡 幸佳慧獲特別貢獻獎

2019-08-12 21:14

房東們看過來！ 記住這幾招惡房客退散

2019-08-12 20:44

社家署說托育已有共識 托盟：仍有討論空間

2019-08-12 19:17

味蕾可以改變 愛上健康飲食不難

2019-08-12 18:10

國人口腔健康落後先進國家 監院請衛福部檢討改進

2019-08-12 17:05

小7搶開第一槍！9月11起5500間門市不供塑膠吸管

2019-08-12 16:27

家扶基金會調查：6成6弱勢兒擔心繳不出學費

2019-08-12 15:59

墾丁老景點玩出新趣味 民宿協會喚回旅遊人氣

2019-08-12 15:41

超殘酷自我測驗！十大手機照片鑑定妳是不是真少女

2019-08-12 15:40

吃白肉不吃紅肉 研究：乳癌風險大降

2019-08-12 15:33

中國封殺金馬獎後 台港電影人要自我審查？

2019-08-12 14:47

彰化豪雨下不停 卦山路車輛陷水中

2019-08-12 14:47

聯晚之眼／進口、國產雞肉管理一致 學者：不應跟人家比爛

2019-08-12 14:23

健保給付藥排行 防中風、血栓藥年用25億連霸

2019-08-12 14:22

聯晚之眼／雞肉能冰多久？農委會駁一起沉淪「先求執法公平」

2019-08-12 14:17

聯晚之眼／國產、進口雞肉統一有效凍期 業者批：政府畫錯重點

2019-08-12 14:14

今晚起英仙座 陪你去看流星雨

2019-08-12 14:10

影╱雷擊雨襲？台電后里高壓電容器起火霹啪響

2019-08-12 14:08

生活即是美學 17坪淨透日光宅

2019-08-12 13:54

周大觀頒抗癌助學金 7歲小弟卻等不及

2019-08-12 13:32

方序中操刀2019台灣設計展 主視覺「SS」長這樣

2019-08-12 13:23

菜市場法律學：國家是有機農業的最強外掛？

2019-08-12 13:20

2019熱氣球嘉年華今晚閉幕 估吸客逾96萬人次

2019-08-12 12:30

產業要求進口國產雞肉同規範 學者認為管理合理

2019-08-12 12:10

以「太空科技」為設計理念 遠航新制服散發未來感

2019-08-12 11:51

影／長者健康活力show 八旬阿公也來唱跳

2019-08-12 11:45

南科結合國產醫材廠與8大牙醫院校 宣示挺國產醫材

2019-08-12 11:44

進口國產雞肉標示意見紛歧 食安辦介入協調

2019-08-12 11:43

雞肉能夠冰多久？ 農委會公文建議執法標準一致

2019-08-12 11:36

遊客別撲空 烏來台車周三停駛

2019-08-12 11:32

汰機換制服！遠航新制服亮相 灰紅展現「太空科技」

2019-08-12 11:04

太麻里36.7度！ 台東縣橙色燈號注意連續高溫

2019-08-12 10:50
看更多

熱門文章

吳德榮：國內恐連日大量降雨 赴日注意颱風動態

2019-08-12 07:28

大叔「性」福 2重點要堅持

2019-08-11 23:18

鬼月普渡拜完走霉運？486先生曝關鍵在這點

2019-08-12 10:44

早餐店老闆娘下背痛1年 原來是肺腺癌引起

2019-08-12 09:25

這藥物一年用掉健保25億元 連續兩年居給付之冠

2019-08-12 10:23

長壽4大秘訣大家都知道 只有不到1成的人能做到 飯後別做4件事

2019-08-11 23:41

帶45公斤比特犬散步 愛犬卻一口遭鱷魚吞下

2019-08-12 14:14

聲明「支持中國的主權」 Coach回應T恤風波

2019-08-12 12:46

每日星座運勢／牡羊面對各方的挑戰 愛情發揮魔力

2019-08-12 00:00

僅代言18天！劉雯火速聲明切割Coach 品牌外文官網暫下架

2019-08-12 12:02

T恤設計惹議！Givenchy也中槍 代言人TFBOYS易烊千璽急撇

2019-08-12 14:24

星巴克兩款「大人味」星冰樂新上市！日本超夯款 台灣也喝得到

2019-08-12 16:51

托育新制上路1年…保母淚訴：生孩子像一種罪

2019-08-12 00:13

3大星座男身旁永遠有桃花 卻一直單身！雙子不真心 第一名大家都猜得到～

2019-08-11 23:58

不只Versace踩陸網友紅線 輕奢品牌Coach被起底支持台獨、港獨？

2019-08-12 09:45

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹愛情別太挑剔 魔羯注意理財陷阱

2019-08-12 07:21

保母老化 新手難進場…育兒保母收托額鬆綁

2019-08-12 00:29

好市多變身樂高控天堂！ 忍者特價沒搶到還有「客運列車」

2019-08-12 01:15

遭舉報把台港列為國家 亞瑟士道歉：堅定支持一中原則

2019-08-12 14:47

高雄台中豪雨特報！ 全台七縣市有局部大雨

2019-08-12 08:48

小7搶開第一槍！9月11起5500間門市不供塑膠吸管

2019-08-12 16:27

英仙座流星雨來囉！陽明山將彈性交管 天文館有直播

2019-08-12 07:31

曾因沒生意去當警衛 他的紙紮靈厝獲法收藏

2019-08-12 11:30

慶祝結婚8週年吃大餐 竟被父母嗆「不知感恩」

2019-08-12 12:12

貞子幫你煮咖啡？鬼屋變打卡勝地 「凶案現場」有愛情故事

2019-08-12 10:00

國旅補助龜速 旅宿業者錢卡關很難熬

2019-08-12 00:01

小七9月11日起全面不主動提供吸管 一年省下5.5億支

2019-08-12 11:29

財神爺下凡賜財 快來接住威力彩頭獎20.5億獎號！

2019-08-12 20:53

汰機換制服！遠航新制服亮相 灰紅展現「太空科技」

2019-08-12 11:04

「慣老闆」照過來 有這些症頭員工要注意確保權益

2019-08-11 22:00

求職者面試竟要求車馬費1200 網：職業應徵手

2019-08-12 09:55

深V泳衣搭短褲 泰勒絲穿成套VERSACE化身復古芭比

2019-08-12 15:28

經期不能吃冰？ 中醫建議這時間點可通融

2019-08-12 07:13

雞肉能夠冰多久？ 農委會公文建議執法標準一致

2019-08-12 11:36

影╱男性好「蕉」慮 40歲以下青壯男有四成不夠硬

2019-08-12 18:19

胖哥胖姊小心 脂肪堆積也可能致癌

2019-08-12 07:50

影／泰國大象會搶劫！嘴饞想吃甘蔗 沿路攔車驗貨

2019-08-12 16:22

抹茶控衝了! 「一〇八抹茶茶廊」冰抹茶買一送一

2019-08-12 15:33

安全堪憂？普悠瑪又出包 玻璃霧化擋住司機視線

2019-08-11 15:52

在地創生卡在交通...「到不了」的社區小旅行

2019-08-11 22:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top