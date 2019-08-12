逾10年經驗 中國附醫免疫細胞治療讓腦癌病人續命13年

2019-08-12 20:44 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



衛福部開放細胞治療，中國附醫拔得頭籌獲得核准。中國醫藥大學附設醫院院長周德陽指出，中國附醫發展細胞治療人體實驗逾10年，收案逾40名腦癌患者，最久續命13年。研究結果不只獲刊國際醫療期刊，更領先全台醫學中心，與三總併列首波通過的細胞治療醫院。

癌症為國人十大死因之首，中國附醫10年前即針對自體樹突細胞（DC）發展免疫細胞治療。周德陽說，「機會是給有準備的人」，有完整實驗室、治療轉譯中心、培養廠和人體實驗等，當然有自信很快通過。

為何看上自體免疫細胞治療的發展潛力？周德陽解釋，自體免疫細胞是自己的細胞，抽取後並經體外培養強大，再輸回體內治療癌症，副作用比一般癌症化療或電療低。

但周德陽提醒，自體免疫細胞治療與日前獲諾貝爾醫學獎的「免疫檢查點抗體治療」不同，後者是額外注射抗體藥物以阻斷癌細胞分泌蛋白質，揭除癌細胞的偽裝面紗，讓免疫細胞發現它並發動攻擊。

周德陽指出，二成病人用免疫抗體治療就夠了，但八成癌患免疫細胞並不強壯、有必要活化，「不然怎會罹癌？」這也是免疫細胞治療的趨勢所在，療效因人而異，卻是癌末患者的一線曙光。

中國附醫目前被衛福部核可的免疫細胞治療為樹突細胞，可針對多型性膠質母細胞瘤及續發性腦瘤（腦轉移癌）、上皮性卵巢癌、胰臟癌、攝護腺癌、頭頸癌、肝癌、乳癌和大腸直腸癌等8種第四期的癌患治療。

周德陽說，通過核准後至今收案17人，上述8種癌別都有。但細胞培養需2到3個月，最近才剛要打第一例，最快得等明年2月才能見到首例的治療效果。

治療採三階段收費，包含細胞培養費、施打治療費和評估療效後的費用。周德陽表示，接受完整療程至少百萬起跳，所費不貲，加上治療時程長，會與病人好好溝通，同時繼續原本的癌症治療，「絕不能耽誤病人。」

不只免疫細胞，中國附醫幹細胞治療也發展得很早，轉譯醫學中心榮譽副院長徐偉成率先完成全球第一例周邊血幹細胞治療腦中風的二期臨床試驗，並申請多項國際專利及與多家公司進行幹細胞產學合作。

徐偉成說，幹細胞是會增生分裂的活細胞，不同組織有不同幹細胞，但其本身可分化成另一部位的細胞。因此，抽出細胞並將幹細胞分離出來後，再輸回體內，幹細胞就能跑進細胞壞死處進行修補，約八成疾病可藉此修復再生。

不過，較容易取得的幹細胞為周邊血和脂肪幹細胞，以及骨髓間質幹細胞。脂肪幹細胞主要治療皮膚缺陷，周邊血幹細胞除了可治療血癌和嚴重下肢缺血，另與骨髓間質幹細胞一樣可用來治療慢性腦中風。

徐偉成表示，據他臨床觀察，相對周邊血幹細胞，骨髓間質幹細胞的分化能力更強，療效更佳且療程更簡單，異體移植也少有排斥，「只是目前僅開放自體移植。」

雖然幹細胞有修復再生能力，但以腦中風為例，重癱病人的療效不明顯，僅建議中度患者接受治療，治療前也需先接受腦中風量表。此外，想讓療效更明顯，術後應積極控制三高並配合復健。