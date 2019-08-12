社家署說托育已有共識 托盟：仍有討論空間

2019-08-12 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



政策催生聯盟昨日呼籲，政府應強化居家托育服務中心功能並充實年輕居家托育人力。衛福部社家署今發布新聞稿表示，已於7月29日邀集專家學者、居家托育團體代表等召開托育辦法修法暨準公共化要點諮詢會議，內容包含居家保母反映規定影響其生育意願及工作權益等討論，並獲共識。

在秉持兒童獲致妥善照顧之原則下，仍維持每名托育人員至多收托四名日托兒童，（兩歲以下兩名、兩歲以上兩名）；另考量五歲以上兒童就讀幼兒園已達97％，擬將托育人員子女年齡計算由六歲以下調降為五歲以下，期創造友善職場環境，以利引進年輕托育人力。

對此，托盟發言人王兆慶表示，感謝衛福部相關單位有看到托育中心以及保母就業問題，不過目前社家署目前提出擬修改的收托人數，與托盟建議仍有差異，故後續仍可再討論。而較細部看法與建議，目前托盟內部及相關團體仍在討論中。

王兆慶說，7月29日的會議其實不能算是已獲共識，當天出席的團體除了托盟外，還有兒福聯盟等，意見都不相同，而社家署比較像是把各意見彙整做折衷；不過社家署也表示會再次召開會議討論，希望在下次會議時，能更凝聚共識，以利年輕保母托育人力，並有穩定收托的就業機會。