中年男不舉羞就醫 網購藍色小藥丸吃出問題

2019-08-12 18:52 中央社 台北12日電



不舉不是吞藍色小藥丸就有效，一名40多歲男性有不舉問題又羞於就醫，乾脆上網買藍色小藥丸吃，一週後竟全身癱軟、頭暈，緊急送醫才發現藍色小藥丸竟是降血糖藥，得不償失。

台灣男性學醫學會今年7月進行「2019跨世代伴侶性愛品質調查」，針對全台1074名20歲以上有性經驗的民眾，了解自身和伴侶勃起硬度現況與看法，今天召開記者會公布調查結果。

調查顯示，20至39歲年輕男性當中，有約40%自認勃起硬度不理想，坦言勃起時軟如香蕉；另有80%以上女性受訪者認為另一半勃起硬度不足，會影響性愛品質。

然而，自認硬度不理想的男性受訪者當中，只有22%曾使用過勃起功能障礙藥物，僅0.05%曾因此就醫；調查也發現，有近30%受訪男性擔心被伴侶發現服用藥物沒面子，甚至有人曾躲到車子、陽台、廁所服藥。

台灣男性學醫學會理事長、台大醫院泌尿部主任張宏江表示，臨床上勃起硬度共分為4級，第4級沒有障礙者硬如小黃瓜、第3級輕度障礙者如帶皮香蕉、第2級中度障礙如剝了皮的軟香蕉，而第1級嚴重障礙者則軟如蒟蒻，雖然陰莖變大，卻沒有硬度可言。

張宏江解釋，導致勃起功能障礙的原因很多元，包括憂鬱症、三高疾病、脊髓損傷、動脈硬化、中風、尿毒症等疾病，以及壓力、吸菸、酗酒、藥物等因素都是常見危險因子，且勃起硬度不足的比例會隨年齡增加而上升。

年齡雖會增加勃起功能障礙風險，但勃起功能障礙並非老年人專利，林口長庚醫院男性學及婦女泌尿科主任陳煜說，根據長庚醫院男性健康聯合門診統計，40歲以下男性因勃起功能障礙就醫比例高達20至25%。

即便如此，仍有許多患者認為看診太尷尬或誤認西藥傷身，寧可在網路上找答案或解決方式，像是上網購買來路不明藥物，或利用食補亂補一通，問題沒解決反而傷身，得不償失。

陳煜近年曾收治一名40歲男性，在網路上購買宣稱可治療勃起功能障礙的藍色小藥丸，吃了一週後突然嚴重頭暈、全身疲軟，緊急送醫才發現是血糖過低導致頭暈，進一步檢驗藍色小藥丸成分，竟是治療糖尿病的降血糖藥物。

陳煜強調，世界衛生組織（WHO）調查顯示，很多偽藥生產線經常合併生產多種偽藥，導致成分混雜、不純，容易造成難以預估的後遺症，呼籲男性若面臨勃起功能障礙，務必盡早就醫，從生活習慣、病史中找出病因，才能對症下藥，重拾性福。