器官受贈者結成夫妻 讓感動的他簽下器捐卡

2019-08-12 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 韋麗文 ╱即時報導



熱播職人劇「生死接線員」講述醫院器官協調師故事，劇情形容協調師像禿鷹一樣，追逐死亡的氣息，唯有先死才能有活路。現實生活中的協調師真如劇情般？第一線協調師認為：「我不是禿鷹，我想當天使！」奉行「死去活來」圭臬的協調師主要在做什麼？生死第一線的工作人員，從器官捐贈案例分享生命議題。

三軍總醫院外科部移植外科器官捐贈移植協調師王翠華日前在安斯泰來藥廠進行一場「不是禿鷹想做天使，你所不知的器官協調師！」教育訓練講座。

台灣安斯泰來董事長兼總經理張晉彰聽完講座後，率先簽下器官認同卡。他說，一直都想簽署認同卡，只是沒有機緣碰到簽署的場合。張晉彰說，透過講座介紹各行各業，而藥廠的使命是「如何改變所有人的明天」，與器官捐贈協調師的使命契合，都在為這個社會創造更美好的未來。

張晉彰也提起一個令他印象深刻的故事，他說，在教育訓練時，曾經邀請一對特別的新人進行分享，兩人都是器官受贈者，住院時兩人就住在隔壁床。男孩一直不放棄的追求女孩，最後終成眷屬，最令人感動的是，兩人共同孕育了下一代。本來是即將殞落的生命，因為器官捐贈的恩惠，竟然有機會創造出新的生命。

王翠華在講座中指出，傳統死亡指呼吸、心跳停止，但現代的死亡還有一種，稱為「腦死」。當病患重度昏迷指數呈3分、無自發性（呼吸、自咳能力）反射等，同時需二位具腦死判定資格專科醫師判定，其判定共兩次（間隔至少4小時），通過腦判者為「腦死」，也就是已死亡，才可捐贈器官及組織。

透過病情解說、家屬徵詢、簽署器官捐贈同意書的簽署。其中為了撫慰驟失親署的痛，團隊提供靈性的陪伴，讓家屬可以好好的跟家人說再見。

王翠華說，過程中，引導家屬和病人談話，就像是病人仍可以互動，幫助家屬向家人道別，並協助家屬衣物、喪葬事宜等後事的準備。