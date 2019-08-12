影╱男性好「蕉」慮 40歲以下青壯男有四成不夠硬

2019-08-12 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



情人節剛過，台灣情侶間卻非全都有完美性事，部分男性在性愛過程中，會有勃起時不夠硬、猶如「剝皮香蕉」的困擾。40歲的老王，因有勃起功能障礙但難啟齒，而在網路上買了助陽藥物服用，連續服用一周後出現頭暈、全身疲軟等症狀，緊急送醫後發現是嚴重低血糖，後經藥物檢驗，發覺並非藍色小藥丸，而是含有致糖尿病降血糖的成分。

醫師呼籲，男性要正視問題根源，勃起功能障礙不是年長者專利，年輕人也會發生，應及早就醫、尋求正確管道治療才是上策。

台灣男性醫學會今日公布2019年跨世代伴侶性愛品質調查，發現台灣半數男性有勃起功能障礙，在性行為時有不夠硬的困擾，且因擔心失了面子而不願就醫；另有四成男性選擇購買網路藥品而買到偽藥，且男女對於性治療態度大不相同。

該調查於今年7月11日至17日，針對台灣20歲以上、1074位有性經驗的民眾、男女生各半，進行網路問卷。調查發現男女認知大不同，八成三的女性認為性伴侶勃起硬度會影響性愛品質，且近五成認為目前伴侶的硬度軟如香蕉。而在男性部分，只有半數男性自認勃起硬度達到小黃瓜硬度等級外，40歲以下青壯年也有四成自評硬度不理想；另外，雖兩成二用過勃起功能障礙藥物，卻僅0.05％男性曾因勃起功能障礙而就醫。可見男性對於性是仍是開不了口。

台灣男性醫學會理事長張宏江表示，勃起硬度是整體性愛滿意度的關鍵，臨床上將男性的勃起硬度由軟到硬的嚴重障礙程度分為四級，蒟蒻、剝皮香蕉、帶皮香蕉、小黃瓜等四級。第一、二級的「蒟蒻」、「剝皮香蕉」，陰莖雖有變大、硬度，但無法完成行房；第三級的「帶皮香蕉」則可勉強行房但未完全硬挺，只要在第三級以下，就可定義為「勃起功能障礙」。

張宏江說，男性勃起硬度不足的比率，會隨著年齡增加而上升，部分結合糖尿病等共病、部分則是受心理因素造成；另外，也有部分比例是透過非醫療管道買到偽藥，因此正確使用藥物，來改善現況、掌握硬度，才是正確方式。

收治老王的長庚醫院男性學及婦女泌尿科主任陳煜表示，近年門診觀察，勃起功能障礙的年輕人有增加趨勢，比率已占門診近三成，可能與飲食、熬夜等影響造成老化變快有關，有的則是心因性問題。