國人口腔健康落後先進國家 監院請衛福部檢討改進

2019-08-12 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



監察院今天發布新聞稿表示，針對衛福部多項口腔預防保健政策，監院內政及少數民族委員會推派監察委員張武修、尹祚芊共同調查，並於本月8日通過調查報告，促請衛福部督同所屬確實檢討改進。

張武修、尹祚芊表示，調查發現主要之缺失及如下：

衛福部自認已實施多年之「兒童牙齒塗氟保健服務」等多項口腔預防保健政策執行成效顯著，然而我國12歲學童之恆牙齲齒經驗指數(Decayed, Missing and Filled Teeth ,簡稱DMFT Index)之平均值，竟落後於全球70%的國家，且3至6歲間齲齒率仍維持40%左右，相較世界衛生組織所訂西元2025年時應降至10%以下，仍有明顯差距。尤其國內未治癒恆齒齲齒率為42.8%、牙周病為19.6%，皆高於全球絕大部分地區國家平均數據，成年及老年人口齲齒盛行率與牙周病盛行率亦均呈現成長趨勢，足見我國口腔健康相關負面指標數據不減反增，尤與全球平均水準迭有落差。而近年來牙齒口腔相關疾病始終高居健保醫療費用給付前廿大疾病，以及國人平均每人門診就醫次數前二十大疾病之前2位，在在凸顯衛福部所稱成效，尚難助益於民眾牙醫利用率及醫療支出之減少，國人口腔健康水準難謂已入先進國家之列，亟應積極研謀改善。

我國依口腔健康法全面補助吸菸、嚼檳榔行為民眾接受口腔黏膜檢查，創下全球首例，衛福部除應依法落實成本效益評估，適時提出具體成效，以強化其持續實施之依據，尤應加強後續追蹤衛教，以及善用大眾傳播、社群等媒體力量協助宣導。尤其國健署「107年青少年吸菸行為調查」結果顯示，國內青少年首次嚼檳榔，有7至8成係源自家人及朋友，曾經嘗試檳榔的國中生，近6成在11歲以前就已嚼食，甚至有人在幼兒園階段即已開始，政府應該積極營造國內無菸、檳榔之家庭、校園及環境，亦應針對易觸及菸檳環境之青少年予以特別之關注、教育與輔導，以促使其有效免於毒害，更應審慎檢討政策執行情形及其補助對象，以避免扭曲防治政策之美意。

衛福部自98年起編列預算補助中低收入老人裝置假牙，隨後於99、102、107年相繼擴大補助對象及項目，四分之三以上地方政府亦陸續加碼補助裝置項目，固屬政府關懷弱勢老人之社會福利政策，立意良善，然為彰顯政府良政美意，「補助受惠人次」雖可為成效之參考指標，「增進老人口腔健康」更應為該政策追求之終極目標，允由衛福部積極完備嚴謹之照護品質管控及周全之成效追蹤與評鑑等機制，以務實評估老人口腔健康確實因此補助政策獲得實際增益之情形，除避免「無效補助」、「過度補助」等為補助而補助，甚或衝高地方衛生福利業績、爭取選票等不樂見情事之發生；倘經衛福部審慎務實評估結果，系爭裝置假牙政策確實對老人口腔健康無實質助益，亦乏成本效益，允應本於主管機關職責及專業良知，研議退場機制或其他周妥替代方案，俾讓民眾稅賦及政府預算用在刀口之上，促其效益最佳化。

國內近年來牙結石清除（洗牙）等相關診療項目合計申報之健保醫療費用，每年已逾50億元，其中「全口牙結石清除處置」申報件數，近年更以1.2%至6.8%之幅度上升，106年牙結石清除相關診療項目申報點數費用已逾56億元，占106年度全年各醫學類科申報總費用約13.4%，雖凸顯民眾口腔自我保健意識之成長，然其所耗健保資源之鉅幅成長，同樣不容忽視，衛福部亟應督同健保署核實把關篩除非屬「治療口腔疾病」之「預防保健」項目。

國內牙醫師對於就診民眾是否係「治療口腔疾病」或「預防保健」所需，基於其豐厚之執業經驗、人力、專業良知及高度智識，本應有值得國人信賴之專業判斷，既扮演舉足輕重之角色，衛福部亟應借重其衛教功能及照護民眾之社會責任，以協助政府增益國人口腔健康。