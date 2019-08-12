統測分發 六和高中多名單親弱勢生上榜北科大

2019-08-12 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



四技二專統一測驗成績揭曉，桃園市六和高中職科學生成績亮眼，其中機電科前標，平均高於全國前標平均83.25分，應日科平均高於全國平均81.72分，國立科大錄取率再創新高。

六和高中資訊科學生莊瞻，出自單親家庭，從小父母離異，由父親扶養長大，莊瞻體諒父親工作辛勞，課餘會幫忙家務，兄代父職照顧弟弟生活起居及學業。

莊瞻3年前會考失利，沒能考上公立學校，生長單親家庭的他十分掙扎，因家計重擔完全落在父親身上，爸爸是基層勞工，賺錢不容易，家庭經濟不寬裕，選擇六和是因為學校有提供獎學金，可以減少家庭經濟壓力。

為了維持好成績，以便繼續領取獎學金，莊瞻比別人更努力，艱苦的環境，也促使他個性比同儕獨立。個性內向莊瞻，謹慎、專注、沉穩、耐心及擅長分析，高三參加全國工業類科技藝競賽榮獲全國第16名優勝佳績，同一年考取硬體裝修乙級證照。

六和高中校長林繼生表示，投入太多時間準備比賽，莊瞻課業有些落後，只好花加倍時間準備統測，並針對較弱的國文科，特別請老師幫加強練習，最後國文達到很滿意分數，拿下統測總分598（64級分），其中專二科目更拿到滿分（全國僅12人），聯合登記分發錄取國立臺北科技大學資訊工程系。

機電科學生傅祈瑞，原本國中會考成績只有5B，參加國中技藝教育課程後，對機械職群產生極大興趣，選擇直升六和機電科，經過3年的努力，成績大躍進，統測584分（64級分），錄取國立臺北科技大學機械工程系。

應用英語科學生何碩洋，曾因行為偏差，成績低落，國中時從公校轉至六和國中部，後來選擇直升應英科，在老師的教導下，發憤用功，重新找回自信。今年統測593分 (67級分)，錄取國立高雄科技大學風險管理與保險系。