味蕾可以改變 愛上健康飲食不難

2019-08-12 18:10 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



研究發現，味覺或許可以透過飲食習慣重新培養。（Photo on Youtube截圖） 分享 facebook 味覺是有可能被改變的！學者表示，人類的味覺不是天生養成的，而且數天就會改變一次。美國水牛城大學研究結果指出，若老鼠長期被餵食苦味較重的食物，牠們就會對苦味較無感。因此，若人類可以頻繁接觸健康飲食，排斥感就可以大大降低。

對食物喜好非天生

據《Healthline》報導，美國史丹佛大學營養學家賈德納表示，當人類認定自己不喜歡某種食物時，味蕾細胞其實還沒判定對這種食物的感受。《Longevity》則指出，人類的味覺數天就會改變一次，對食物的偏好就會因此產生差異。

營養學家凱瑟琳說明，味覺受母乳影響最大。因母乳中甜味與鹹味居多，所以多數人最能接受這兩種味道。反之，人類嚐到苦味較重的食物時，因不熟悉這種味道，腦部會釋放警訊，判定這種食物可能有毒。

味覺可被改變

《Healthline》提及，為了研究味覺是否是固定的，美國水牛城大學以老鼠為實驗對象，改變老鼠唾液中的蛋白酶分子(相當於長期餵食實驗鼠苦味較重的食物)，再讓老鼠選擇兩種不同的水溶液，辨別出具有苦味的水溶液。研究結果顯示，味覺被改變的老鼠嘗不出水中的苦味。

學者解釋，當重複接觸某種不喜歡的食物，唾液成分就會改變，對那種食物改觀。因此，人類或許可以透過高頻率接觸的方式，重新培養味蕾對健康食物的喜好，同時若能減少攝取高鹽高油的食物及飲料，經過一段時間後，可能就會發現自己已經不再嗜吃這種不健康的食物。

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