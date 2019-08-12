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小7搶開第一槍！9/11起5500間門市不提供塑膠吸管

2019-08-12 16:27聯合報 記者徐力剛╱即時報導

限塑政策發燒，7-ELEVEN繼先前四大場所150家門市不提供一次性塑膠吸管後，8月14日起擴大響應政策，台北市800家皆適用，9月中旬全台門市皆適用此規範，努力為地球環保盡一份心力。

環保愛地球，今年7月起環保署推動「限用一次性塑膠吸管」政策，規定四大場所不得提供內用者一次用塑膠吸管，若材質為生物可分解塑膠、紙類纖維製造或塑膠成分低於10%且可以物理方式分離者，則不在此限。

四大超商響應環保，「7-ELEVEN」搶先開第一槍，9月11日起全台5500家門市皆不主動提供吸管，其中現調飲品類改供應就口杯，珍珠、有料茶飲、思樂冰除外，改提供生物可分解及紙吸管。

「萊爾富」不落人後，政府部門、學校、百貨購物中心及連鎖速食店4大場所的149家門市，內用部分提供紙吸管，若外帶客有需求，同樣可與店員索取；目前PLA冷飲杯已擴及全台門市使用。

「全家便利商店」響應政府限塑政策，自發性擴大減塑措施，8月起店內已展開Lets Café冷飲就口飲用杯型測試，預計9月中全台3400間門市全面導入，提供引用冷飲新選擇。呼應減塑主題，目前全家在鮮食包材部份，持續研發降低塑膠使用量，如涼麵塑膠蓋改採包膜方式，每年可省約6.4噸塑膠量；三明治包裝袋改良後，也可省下6.8噸塑膠量。

「OKmart」配合政府政策，熱飲以就口杯蓋取代利於消費者飲用；冷飲在四大指定場域，全台約80間門市，若消費者主動索取吸管，將提供可分解PLA環保吸管。

響應限塑政策，9/11起全台7-ELEVEN皆不主動提供吸管。圖/統一超商提供
響應限塑政策，9/11起全台7-ELEVEN皆不主動提供吸管。圖/統一超商提供
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吸管限塑發燒

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