家扶基金會調查：6成6弱勢兒擔心繳不出學費

2019-08-12 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



台灣兒童暨家庭扶助基金會今天公布「弱勢兒少適性教育資源調查」結果，發現65.5%的弱勢兒少擔憂無法負擔學費、51.9％擔心繳不出補習費，也有42%家長沒辦法指導課業。

家扶基金會於今年4月22日至5月31日期間，針對國小五年級至國中三年級的受扶助兒少進行抽樣問卷調查，有效樣本數有1315分，在95 %信心水準下，正負抽樣誤差值為3個百分點。家扶基金會也表示，截至2018年統計，家扶扶助4萬2094位高中以下學生，多來自弱勢家庭。

家扶基金會表示，調查發現，有65.5%弱勢兒少擔心無法負擔學費、51.9 %擔心繳不出補習費。也有52.5%弱勢兒少曾經想用功、卻無能為力，其中每3人就有2人是因為找不到適合的學習方式。此外，也有42%擔心家長無法指導課業，40.3%擔心無法自由選擇升學。

例如就讀小二、來自單親家庭的小尹，由母親獨自辛勤工作扶養她與妹妹。母親因為忙碌，難全心陪伴孩子，也礙於生活必要開支多，無力再承擔孩子的補習費。但在家扶課輔班的支持下，小尹有機會接觸藝術、烘焙等，稍微彌補適性學習的機會。

家扶基金會董事長趙犁民表示，12年國教新課綱本月上路，強調素養導向，要求學生不只學習，更要實作和創新。但家扶服務對象很多都是弱勢家庭，家長可能沒辦法陪伴孩子學習，也擔心會額外負擔很多費用，因此在大眾資助下，支持「無窮世代計畫」，幫助弱勢兒少。