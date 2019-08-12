墾丁老景點玩出新趣味 民宿協會喚回旅遊人氣

2019-08-12 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



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屏東縣民宿協會今年教育訓練特別安排專業導覽解說員，引領民宿主人重新認識墾丁森林林遊樂區的仙洞、一線天、白榕、銀葉板根等生態特色，希望老景點能玩出新趣味。 記者潘欣中／翻攝 分享 facebook

屏東恆春半島觀光旅遊業經歷3年的低迷，今年上半年開始復甦，沒想到大陸暫停來台自由行並縮減團客，旅宿業叫苦一片；屏東縣民宿協會為拓展國旅市場，轉向找尋過去少到訪的祕境旅遊和新興的社區生態旅遊，協會最近舉辦會員教育訓練，選定老牌的墾丁國家森林遊樂區，盼藉由第一線的民宿主人推薦，讓美麗的老景點重新被看見。

林務局管轄的墾丁國家森林遊樂區，俗稱「墾丁公園」，和佳樂水、鵝鑾鼻、貓鼻頭風景區並列恆春半島老牌的收費景點，從日治時代就設立「恆春熱帶植物園」至今，已開發區域超過76公頃，早年曾帶動社頂部落繁華，直到墾丁大街及水上活動等新商機取代，才逐漸沒落，加上周邊免費的社頂自然的的的公園，被戲稱是「最知名的祕境」。

屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，早年是高知名度的墾丁國家森林遊樂區，有銀葉板根、石筍寶穴、觀海台、白榕谷、一線天等特色生態景觀，其實很有「賣點」，但少有民宿主人完整體驗過，今年教育訓練特別安排專業導覽解說員，引領民宿主人重新認識仙洞、一線天、銀葉板根等生態特色，希望老景點能玩出新趣味。

他說，接待各地旅人的民宿，是遊客獲取旅遊資訊的主要來源，墾丁除了有碧海藍天、美麗沙灘、墾丁大街，也有夏日涼意及芬多精滿滿的森林瑰寶，鄰近墾丁大街的森林遊樂區是鬧中取靜的最佳景點，希望透過民宿主人親身體驗後的推薦，讓各國旅人有全新體驗。