超殘酷自我測驗！十大手機照片鑑定妳是不是真少女

2019-08-12 15:40 聯合新聞網 網路溫度計提供



「等等我先拍個照」這句話在少女的聚會裡常常會出現！當手機的拍照功能越來越強大，先拍張照變成習以為常的事情，無論是到網美咖啡廳拍幾張人生美照，還是吃飯前一定要來個「相機先食」的大拍一番，或是和姐妹閨蜜一起自拍合照，手機裡的照片都要多到容量不夠了！

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計出少女們的手機裡吃掉最多容量的照片中，比例最多的是哪十大照片！快看看妳的手機裡是不是也是這樣呢～～

TOP10 可愛娃娃

無論是玩偶、扭蛋、娃娃還是嬰兒，萌娃總是可愛到讓人忍不住拿出手機拍下一張張照片，或是截圖珍藏啦～有時候因為房間小、錢不夠，玩偶和娃娃無法每個都買回家，拍幾張照留存或是和朋友討論怎麼選擇也是必須的！可愛的嬰兒更是每個表情都有萌點，軟綿綿、粉嫩嫩的東西讓少女們都超想要拍照珍藏！

TOP9 閨密

人家都說，手機裡除了自己拍最多的就是最要好的閨密，因為代表你們見面的頻率超高，每次都一定要自拍或是合照一下，除了美美的照片外，醜照也是一定要有的！！相信每個人手機裡都有好閨密修圖滿滿的美照、也有不能給男友看到的驚世醜照，從超醜睡姿到不計形象素顏照等，越多代表感情越好！

TOP8 健身、身材

夏天到了上健身房是必須的，所以手機裡一定不能少的就是拍自己身材或是去健身的照片拉！許多人只要有去健身房都要記錄一下，健身前健身後都拍個幾張，不僅能夠看出身材的變化，一PO上IG或FB一定會得到熱烈迴響的就是這類照片了！只要不是拍完照沒運動就離開，能增加自己的信心也是很不錯的！

TOP7 網購截圖

網購截圖每個人的手機裡一定會有啊！而且每天截圖都有好幾張，看到網紅背的包穿得衣服好看第一時間先截圖，在購物車裡猶豫要買哪一間也要截圖問一下姊妹意見，超想買但有點貴的夢幻包款更是必備，月底沒錢的時候就只能靠著截圖先記下想買的東西，等領到薪水就能第一時間下單！

TOP6 寵物

只要有養寵物的人，手機裡絕對有非常多毛孩子的各種照片，甚至不用開口就會主動跟朋友分享並散發出媽媽般的笑容，而沒有養寵物的人手機裡也有一定比例的寵物照，因為看可愛動的照片實在是太療癒拉！！！心情不好的時候拿出來看一眼就有療癒效果，寵物照片絕對是手機裡必備實用照片！

TOP5 明星藝人

這年頭誰沒有幾個偶像老公老婆，自己本命的美照一定要存起來珍藏啊！工作太累或是半夜寂寞的時候，看到本命燦笑的照片就好像是在幫自己加油一樣，瞬間有了溫暖和動力，所以每次站姐發高清圖的時候都會忍不住一張一張存下來，把手機桌布設為明星藝人的比例也特別高，但要小心一不小心就爆容量啦！

TOP4 放閃

這張照片怎麼沒有內容？原來是閃到只剩下一片白啊！有另一半的人手機裡一定有源源不絕得放閃照，出國、約會、吃飯都要記錄一下，隨著腳架越來越方便，放閃照也從自拍進化到媲美婚紗規格的厲害照片，存心想要讓單身的人更加羨慕嫉妒恨，但放閃照也是紀錄兩個人愛情很好的方式，回頭總會有甜甜的感覺。

TOP3 美食

相機先食已經是現代人的習慣了，從街邊小吃到高檔餐廳，吃之前紀錄一下美食成為必須動作，貼心的服務生還會等妳拍完後再淋上醬汁或是熱湯以防破壞畫面，很多人還沒吃飯就先修圖立刻上傳IG限時動態，即時獲得一波朋友的讚嘆和羨慕，現在大家也很習慣找餐廳的時候從IG地標找，網友拍的美食照總是讓人食指大動！

TOP2 出遊風景

比起行程安排，出國旅行或是國內小旅行，好拍景點有時候是更重要的考量！尤其這幾年越來越多隱藏版景點被發掘，從落羽松到繡球花，每個季節都有適合拍照的景點可以探索，出國旅行更不用說了，除了單純拍國外景色，和經典景點合照讓朋友羨慕一下也是必須的！沒拍照就像是沒去過一樣啊！

TOP1 自拍

即使很多人不願意承認，但打開手機相簿會發現，自拍照數量比自己想像的多超多！光線好背景不錯的地方就想要自拍一下，而且很容易一拍就是幾十張，跟自己拍也跟朋友拍，雖然不一定會Po在社群媒體，但總是會存放在手機相簿裡，加上各家手機前鏡頭畫素和功能設計的越來越好，就是要滿足大家對於自拍的需求！

少女們的自拍照數量比想像的多超多，各家手機前鏡頭畫素和功能越來越好，就是要滿足大家對於自拍的需求！

Insragram統計出來的熱門hashtag中，#selfie（自拍）一直是IG最熱門的標籤之一，可見自拍真的是實至名歸的第一名，只要是少女每天都會自拍，找到自己喜歡的角度，記錄下新的妝容和打扮，已成為紀錄生活的一種方式。

有國外研究指出，女生平均每週花超過5小時自拍，愛自拍的人普遍對外表比較在乎、也是對自己要求較高的人！其實大多數的女生上傳自拍照並不只是想炫耀美貌，反而更多是因為能夠增加自己的自信，展現自己好看的一面。

真少女鑑定！圖／網路溫度計提供 分享 facebook

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