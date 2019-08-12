親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

反送中示威者塞爆機場 香港取消今日所有航班

欣寶總經理憂併購 率下屬竊頎邦機密集體跳槽

超殘酷自我測驗！十大手機照片鑑定妳是不是真少女

2019-08-12 15:40聯合新聞網 網路溫度計提供

「等等我先拍個照」這句話在少女的聚會裡常常會出現！當手機的拍照功能越來越強大，先拍張照變成習以為常的事情，無論是到網美咖啡廳拍幾張人生美照，還是吃飯前一定要來個「相機先食」的大拍一番，或是和姐妹閨蜜一起自拍合照，手機裡的照片都要多到容量不夠了！

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計出少女們的手機裡吃掉最多容量的照片中，比例最多的是哪十大照片！快看看妳的手機裡是不是也是這樣呢～～

TOP10　可愛娃娃

無論是玩偶、扭蛋、娃娃還是嬰兒，萌娃總是可愛到讓人忍不住拿出手機拍下一張張照片，或是截圖珍藏啦～有時候因為房間小、錢不夠，玩偶和娃娃無法每個都買回家，拍幾張照留存或是和朋友討論怎麼選擇也是必須的！可愛的嬰兒更是每個表情都有萌點，軟綿綿、粉嫩嫩的東西讓少女們都超想要拍照珍藏！

TOP9　閨密

人家都說，手機裡除了自己拍最多的就是最要好的閨密，因為代表你們見面的頻率超高，每次都一定要自拍或是合照一下，除了美美的照片外，醜照也是一定要有的！！相信每個人手機裡都有好閨密修圖滿滿的美照、也有不能給男友看到的驚世醜照，從超醜睡姿到不計形象素顏照等，越多代表感情越好！

TOP8　健身、身材

夏天到了上健身房是必須的，所以手機裡一定不能少的就是拍自己身材或是去健身的照片拉！許多人只要有去健身房都要記錄一下，健身前健身後都拍個幾張，不僅能夠看出身材的變化，一PO上IG或FB一定會得到熱烈迴響的就是這類照片了！只要不是拍完照沒運動就離開，能增加自己的信心也是很不錯的！

TOP7　網購截圖

網購截圖每個人的手機裡一定會有啊！而且每天截圖都有好幾張，看到網紅背的包穿得衣服好看第一時間先截圖，在購物車裡猶豫要買哪一間也要截圖問一下姊妹意見，超想買但有點貴的夢幻包款更是必備，月底沒錢的時候就只能靠著截圖先記下想買的東西，等領到薪水就能第一時間下單！

TOP6　寵物

只要有養寵物的人，手機裡絕對有非常多毛孩子的各種照片，甚至不用開口就會主動跟朋友分享並散發出媽媽般的笑容，而沒有養寵物的人手機裡也有一定比例的寵物照，因為看可愛動的照片實在是太療癒拉！！！心情不好的時候拿出來看一眼就有療癒效果，寵物照片絕對是手機裡必備實用照片！

TOP5　明星藝人

這年頭誰沒有幾個偶像老公老婆，自己本命的美照一定要存起來珍藏啊！工作太累或是半夜寂寞的時候，看到本命燦笑的照片就好像是在幫自己加油一樣，瞬間有了溫暖和動力，所以每次站姐發高清圖的時候都會忍不住一張一張存下來，把手機桌布設為明星藝人的比例也特別高，但要小心一不小心就爆容量啦！

TOP4　放閃

這張照片怎麼沒有內容？原來是閃到只剩下一片白啊！有另一半的人手機裡一定有源源不絕得放閃照，出國、約會、吃飯都要記錄一下，隨著腳架越來越方便，放閃照也從自拍進化到媲美婚紗規格的厲害照片，存心想要讓單身的人更加羨慕嫉妒恨，但放閃照也是紀錄兩個人愛情很好的方式，回頭總會有甜甜的感覺。

TOP3　美食

相機先食已經是現代人的習慣了，從街邊小吃到高檔餐廳，吃之前紀錄一下美食成為必須動作，貼心的服務生還會等妳拍完後再淋上醬汁或是熱湯以防破壞畫面，很多人還沒吃飯就先修圖立刻上傳IG限時動態，即時獲得一波朋友的讚嘆和羨慕，現在大家也很習慣找餐廳的時候從IG地標找，網友拍的美食照總是讓人食指大動！

TOP2　出遊風景

比起行程安排，出國旅行或是國內小旅行，好拍景點有時候是更重要的考量！尤其這幾年越來越多隱藏版景點被發掘，從落羽松到繡球花，每個季節都有適合拍照的景點可以探索，出國旅行更不用說了，除了單純拍國外景色，和經典景點合照讓朋友羨慕一下也是必須的！沒拍照就像是沒去過一樣啊！

TOP1　自拍

即使很多人不願意承認，但打開手機相簿會發現，自拍照數量比自己想像的多超多！光線好背景不錯的地方就想要自拍一下，而且很容易一拍就是幾十張，跟自己拍也跟朋友拍，雖然不一定會Po在社群媒體，但總是會存放在手機相簿裡，加上各家手機前鏡頭畫素和功能設計的越來越好，就是要滿足大家對於自拍的需求！

少女們的自拍照數量比想像的多超多，各家手機前鏡頭畫素和功能越來越好，就是要滿足大家對於自拍的需求！

Insragram統計出來的熱門hashtag中，#selfie（自拍）一直是IG最熱門的標籤之一，可見自拍真的是實至名歸的第一名，只要是少女每天都會自拍，找到自己喜歡的角度，記錄下新的妝容和打扮，已成為紀錄生活的一種方式。

有國外研究指出，女生平均每週花超過5小時自拍，愛自拍的人普遍對外表比較在乎、也是對自己要求較高的人！其實大多數的女生上傳自拍照並不只是想炫耀美貌，反而更多是因為能夠增加自己的自信，展現自己好看的一面。

真少女鑑定！圖／網路溫度計提供
真少女鑑定！圖／網路溫度計提供
分享

想看完整名次、更多主題趣味調查報導，請詳見>>> 超殘酷自我測驗！十大手機照片鑑定妳是不是真少女【更多精采報導，請上《DailyView網路溫度計官網》；《DailyView網路溫度計粉絲團》未經授權， 請勿轉載！】

相關新聞

吃白肉不吃紅肉 研究：乳癌風險大降

2019-08-12 15:33

健保給付藥排行 防中風、血栓藥年用25億連霸

2019-08-12 14:22

生活即是美學 17坪淨透日光宅

2019-08-12 13:54

他開門見室友床掛「神秘門簾」 眾人狂歪樓：引渡西方？

2019-08-12 12:00

色彩述寫靜好如常 晴空無限的簡約家宅

2019-08-12 08:35

國旅補助龜速 旅宿業者錢卡關很難熬

2019-08-12 00:01

台北搶「攝」懸日 今明還有機會

2019-08-12 00:36

統測分發 六和高中多名單親弱勢生上榜北科大

2019-08-12 16:43

小7搶開第一槍！9/11起5500間門市不提供塑膠吸管

2019-08-12 16:27

家扶基金會調查：6成6弱勢兒擔心繳不出學費

2019-08-12 15:59

墾丁老景點玩出新趣味 民宿協會喚回旅遊人氣

2019-08-12 15:41

中國封殺金馬獎後 台港電影人要自我審查？

2019-08-12 14:47

彰化豪雨下不停 卦山路車輛陷水中

2019-08-12 14:47

聯晚之眼／進口、國產雞肉管理一致 學者：不應跟人家比爛

2019-08-12 14:23

聯晚之眼／雞肉能冰多久？農委會駁一起沉淪「先求執法公平」

2019-08-12 14:17

聯晚之眼／國產、進口雞肉統一有效凍期 業者批：政府畫錯重點

2019-08-12 14:14

今晚起英仙座 陪你去看流星雨

2019-08-12 14:10

影╱雷擊雨襲？台電后里高壓電容器起火霹啪響

2019-08-12 14:08

周大觀頒抗癌助學金 7歲小弟卻等不及

2019-08-12 13:32

方序中操刀2019台灣設計展 主視覺「SS」長這樣

2019-08-12 13:23

菜市場法律學：國家是有機農業的最強外掛？

2019-08-12 13:20

2019熱氣球嘉年華今晚閉幕 估吸客逾96萬人次

2019-08-12 12:30

產業要求進口國產雞肉同規範 學者認為管理合理

2019-08-12 12:10

以「太空科技」為設計理念 遠航新制服散發未來感

2019-08-12 11:51

影／長者健康活力show 八旬阿公也來唱跳

2019-08-12 11:45

南科結合國產醫材廠與8大牙醫院校 宣示挺國產醫材

2019-08-12 11:44

進口國產雞肉標示意見紛歧 食安辦介入協調

2019-08-12 11:43

雞肉能夠冰多久？ 農委會公文建議執法標準一致

2019-08-12 11:36

遊客別撲空 烏來台車周三停駛

2019-08-12 11:32

汰機換制服！遠航新制服亮相 灰紅展現「太空科技」

2019-08-12 11:04

太麻里36.7度！ 台東縣橙色燈號注意連續高溫

2019-08-12 10:50

這藥物一年用掉健保25億元 連續兩年居給付之冠

2019-08-12 10:23

苗栗台中大雷雨狂下一小時！ 慎防雷擊淹水

2019-08-12 10:10

餐飲到設施旅宿業轉型 觀光局：多面向行銷

2019-08-12 10:02

新南向來台旅客攀升 穆斯林友善設施跟上了嗎？

2019-08-12 10:00

苗栗台中大雷雨！ 14鄉鎮市區示警區域

2019-08-12 09:55

自強號電氣箱故障冒煙 恢復行駛待檢查

2019-08-12 09:52

早餐店老闆娘下背痛1年 原來是肺腺癌引起

2019-08-12 09:25

【食力】起司配紅酒已經是舊流行了！配「茶」也能有新滋味

2019-08-12 09:08
看更多

熱門文章

吳德榮：國內恐連日大量降雨 赴日注意颱風動態

2019-08-12 07:28

大叔「性」福 2重點要堅持

2019-08-11 23:18

鬼月普渡拜完走霉運？486先生曝關鍵在這點

2019-08-12 10:44

早餐店老闆娘下背痛1年 原來是肺腺癌引起

2019-08-12 09:25

這藥物一年用掉健保25億元 連續兩年居給付之冠

2019-08-12 10:23

每日星座運勢／牡羊面對各方的挑戰 愛情發揮魔力

2019-08-12 00:00

肉眼就能看到！英仙座流星雨8月13日登場 每小時最多110顆

2019-08-11 17:41

僅代言18天！劉雯火速聲明切割Coach 品牌外文官網暫下架

2019-08-12 12:02

長壽4大秘訣大家都知道 只有不到1成的人能做到 飯後別做4件事

2019-08-11 23:41

聲明「支持中國的主權」 Coach回應T恤風波

2019-08-12 12:46

托育新制上路1年…保母淚訴：生孩子像一種罪

2019-08-12 00:13

帶45公斤比特犬散步 愛犬卻一口遭鱷魚吞下

2019-08-12 14:14

3大星座男身旁永遠有桃花 卻一直單身！雙子不真心 第一名大家都猜得到～

2019-08-11 23:58

不只Versace踩陸網友紅線 輕奢品牌Coach被起底支持台獨、港獨？

2019-08-12 09:45

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹愛情別太挑剔 魔羯注意理財陷阱

2019-08-12 07:21

好市多變身樂高控天堂！ 忍者特價沒搶到還有「客運列車」

2019-08-12 01:15

不只VERSACE！大陸「舉報風氣」正夯 這些品牌也都「被道歉」

2019-08-11 17:52

保母老化 新手難進場…育兒保母收托額鬆綁

2019-08-12 00:29

衛福部放寬保母收托資格 全日托年齡下修至五歲

2019-08-11 19:29

少吃2碗一蘭！北海道新千歲機場漲稅金 漲幅超過150%

2019-08-11 20:26

保母心聲：規範太多收入銳減 忍痛「終止妊娠」

2019-08-11 20:24

高雄台中豪雨特報！ 全台七縣市有局部大雨

2019-08-12 08:48

T恤設計惹議！Givenchy也中槍 代言人TFBOYS易烊千璽急撇

2019-08-12 14:24

平息大陸怒火 藝術總監Donatella Versace親自道歉

2019-08-11 18:25

曾因沒生意去當警衛 他的紙紮靈厝獲法收藏

2019-08-12 11:30

遭舉報把台港列為國家 亞瑟士道歉：堅定支持一中原則

2019-08-12 14:47

國旅補助龜速 旅宿業者錢卡關很難熬

2019-08-12 00:01

慶祝結婚8週年吃大餐 竟被父母嗆「不知感恩」

2019-08-12 12:12

貞子幫你煮咖啡？鬼屋變打卡勝地 「凶案現場」有愛情故事

2019-08-12 10:00

「慣老闆」照過來 有這些症頭員工要注意確保權益

2019-08-11 22:00

影／紅石林道賞景巧遇台灣黑熊 近距離對眼熊倉皇逃山林

2019-08-11 20:22

英仙座流星雨來囉！陽明山將彈性交管 天文館有直播

2019-08-12 07:31

汰機換制服！遠航新制服亮相 灰紅展現「太空科技」

2019-08-12 11:04

求職者面試竟要求車馬費1200 網：職業應徵手

2019-08-12 09:55

放寬垃圾車附載1名站立人員 交部環署遭抗議急滅火

2019-08-11 20:45

小七9月11日起全面不主動提供吸管 一年省下5.5億支

2019-08-12 11:29

台北懸日登場 忠孝西路口聚百人圍觀

2019-08-11 19:28

一週內宜花頻震 學者：強震不可免

2019-08-11 18:21

經期不能吃冰？ 中醫建議這時間點可通融

2019-08-12 07:13

胖哥胖姊小心 脂肪堆積也可能致癌

2019-08-12 07:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top