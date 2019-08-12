吃白肉不吃紅肉 研究：乳癌風險大降

2019-08-12 15:33 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



研究指出，食用白肉的女性罹患乳癌機率較低。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

最新研究發現，常吃紅肉的女性罹患乳癌的比率高，食用較多白肉的女性罹癌比率則較低！學者指出，這是醫學界首次以數據顯示飲食習慣對乳癌造成的影響，也說明若民眾能改變飲食習慣，以白肉取代紅肉，就可以降低罹患乳癌的風險。

乳癌盛行率高

據《Medical News Today》報導，相較於食用白肉，常吃紅肉的女性罹患乳癌比率更高。《衛福部》官網指出，台灣每年有近一萬名婦女罹患乳癌，尤其好發於45-69歲婦女，居婦女癌症首位，民眾應該要積極防治。

據《Fox News》報導，先前已有研究指出，攝取紅肉可能會增加大腸癌風險，但鮮少研究著墨於乳癌。因此，研究團隊找來4萬名女性當受測者，追蹤她們7年的飲食習慣。學者要求受測者詳細記錄家族病史、紅肉及白肉攝取量與烹調方式等資訊。

紅白肉影響大不同

研究結果顯示，食用最多紅肉的女性相較食用最少的女性罹患乳癌機率多出23％。但當學者研究白肉對乳癌的影響時竟發現，相較食用最少白肉的女性，吃最多白肉的女性罹癌機率竟然減少15％。學者表示，這是醫學界首次能清楚以數據呈現紅白肉對乳癌的影響。

研究團隊的領導者珊德勒也表示，雖然目前這些數據呈現出飲食習慣與患乳癌的機率，但不代表紅肉就是導致乳癌的直接因素。然而，若能將原先的飲食習慣改變，由白肉替代紅肉，或許是預防乳癌最簡便的方式。

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