彰化豪雨不停 卦山路車輛陷水中

2019-08-12 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化市今天從清晨到中午持續有間歇性大雨，中午在八卦山的卦山路積水，有車輛陷在水中動彈不得，該路段已擺上交通錐，暫時封閉。