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周大觀頒抗癌助學金 7歲小弟卻等不及

2019-08-12 13:32聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

周大觀文教基金會今天南下頒發抗癌圓夢助學金給3名抗癌小勇士，原本還要頒發給7歲、罹患急性白血病的鄭宗穎，但是他卻已經等不及，在上個月底離開人世。

而今年的獲獎者中，除了孩子對抗病魔的勇氣，值得肯定與鼓勵外，還有兩名單親父親長期獨自照顧受生病的孩子，倍極艱辛。

市長黃偉哲上午到場頒獎，對於孩子們的勇氣，給予最大的肯定。

獲獎的分別是就讀新市國中一年級的曾雅瑄、就讀永康區永信國小一年級的丁品妍及就讀雲林縣斗南國小五年級的雷博勛，博勛因為之前雲林頒獎時正在治療，因此移到台南一起受獎，鄭宗穎則由家人代為領獎。

14歲的曾雅瑄在小學六年級的時候，因為走路困難，診斷出白血病，目前仍在治療中。

家庭經濟狀況不佳，家中除了父親，還有兩個哥哥，其中一人有眼睛的疾病，一家人的生活靠著爸爸打零工、哥哥在洗車場工作維持。

而她心中最大的遺憾，是大陸籍的母親，在她5歲的時候拿到台灣身分證、就撇下她離家，還好有爸爸及照顧關心她的姑姑，陪她一起面對病痛。

7歲的丁品妍是在兩年前被診斷出有白血病，病情嚴重的時候，甚至一整個月幾乎都在醫院裡度過，目前仍然要每周定期回診。

爸爸與媽媽在兩年前3年前離婚，爸爸除了平常要工作，下了班就是照顧她跟6歲的弟弟，爸爸坦言「有時候真的覺得很累」， 但是看到孩子無邪的笑容，就又給他堅持下去的力量。

周大觀文教基金會上午到台南頒發抗癌圓夢助學金給3位小病患。記者修瑞瑩/攝影
周大觀文教基金會上午到台南頒發抗癌圓夢助學金給3位小病患。記者修瑞瑩/攝影
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