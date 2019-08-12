親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

網友聲援中彈少女…防示威癱瘓運作 香港機場實施進出管制

邱顯智宣布辭時代力量黨主席：為二原因負起政治責任

台灣首出賽 交大挑戰美國國防部DARPA地下機器人競賽

2019-08-12 13:32聯合報 記者張雅婷╱即時報導

國立交通大學Team NCTU團隊今天前往美國匹茲堡，參加美國國防部高級研究計劃局舉辦的地下機器人挑戰賽（DARPA SubT Challenge），與全球頂尖大學同場較勁。此次競賽依照地底環境分成隧道、地下城市、地底洞穴三個階段，參賽團隊將運用最新的機器人技術，進行地下環境的地圖建構、自動巡航以及搜索變動。競賽為期3年，將於2021年總決賽頒贈獲勝團隊2百萬美金高額獎金。

DARPA機器人競賽為全世界科技工程類競賽最高殿堂，其中2007年舉辦的DARPA Urban Challenge促進了現今自動駕駛技術。交大Team NCTU今年5月通過資格審查，為台灣首度參與DARPA機器人競賽的團隊，將與全世界最頂尖之學校與機構相互切磋，包括瑞士蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）、美國加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）、卡內基美濃大學（CMU）、加州理工學院（California Institute of Technology）、麻省理工學院（MIT）、NASA噴射推進實驗室（JPL）、韓國技術研究院（KAIST）等。

校方表示，Team NCTU成軍於2018年，在2018 Maritime RobotX Competition國際無人船競賽自十五個參賽團隊中拿下第5名佳績，本次參與DARPA競賽持續開發AI機器人系統，研發自主（Autonomy）、感知（Perception）、移動（Mobility）技術，並進一步將機器人技術與通訊產業結合，透過宏碁基金會贊助、與智頻科技和中科院團隊進行企業合作，將中科院升級後的Super TaiRa遠距通訊導入此次競賽中，預計高穿透性、遠距、低功耗的特性，能使機器人在地下環境順利通訊、相互溝通合作。

指導老師王學誠表示，14名團員主要來自交大碩士生，他很驕傲學生的初步成果通過DARPA資格審查，學生也願意走上國際舞臺挑戰最頂尖的團隊，更有團隊成員表示未來將繼續深化AI機器人技術，成立新創團隊，在全球AI浪潮下勇敢築夢，「交大團隊能參加DARPA競賽已經是一種榮譽！」。

隊長電控所碩二呂承龍表示，他認為台灣學生有不輸國外的實力跟毅力，只要願意多踏出一步，絕對可以與國際一線團隊一較高下，成員常常犧牲假日只為了在準備上多一點努力，只為台灣的機器人技術盡分心力。

國立交通大學Team NCTU團隊前往美國匹茲堡，參加地下機器人挑戰賽（DARP...
國立交通大學Team NCTU團隊前往美國匹茲堡，參加地下機器人挑戰賽（DARPA SubT Challenge），與全球頂尖大學同場較勁。圖／交大提供
分享
國立交通大學Team NCTU團隊前往美國匹茲堡，參加地下機器人挑戰賽（DARP...
國立交通大學Team NCTU團隊前往美國匹茲堡，參加地下機器人挑戰賽（DARPA SubT Challenge），與全球頂尖大學同場較勁。圖／交大提供
分享
國立交通大學Team NCTU團隊前往美國匹茲堡，參加地下機器人挑戰賽（DARP...
國立交通大學Team NCTU團隊前往美國匹茲堡，參加地下機器人挑戰賽（DARPA SubT Challenge），與全球頂尖大學同場較勁。圖／交大提供
分享
國立交通大學Team NCTU團隊前往美國匹茲堡，參加地下機器人挑戰賽（DARP...
國立交通大學Team NCTU團隊前往美國匹茲堡，參加地下機器人挑戰賽（DARPA SubT Challenge），與全球頂尖大學同場較勁。圖／交大提供
分享
國立交通大學Team NCTU團隊前往美國匹茲堡，參加地下機器人挑戰賽（DARP...
國立交通大學Team NCTU團隊前往美國匹茲堡，參加地下機器人挑戰賽（DARPA SubT Challenge），與全球頂尖大學同場較勁。圖／交大提供
分享
國立交通大學Team NCTU團隊前往美國匹茲堡，參加地下機器人挑戰賽（DARP...
國立交通大學Team NCTU團隊前往美國匹茲堡，參加地下機器人挑戰賽（DARPA SubT Challenge），與全球頂尖大學同場較勁。圖／交大提供
分享

AI交大中科院

相關新聞

百歲父離世 管中閔上傳舊照悼念「來世再續父子緣」

2019-08-11 18:34

遠東舊屋改造獎初選揭曉 池上穀倉等五件作品入圍

2019-08-11 14:52

2019初愛系正妹大學調查出爐 第一名是第一學府的她

2019-08-11 14:08

家長憂偏校生選修課少 中大參考美國招生方法擬解套

2019-08-11 13:13

2019亞洲小姐台灣賽區冠軍出爐 台藝大碩士生戴后冠

2019-08-11 12:14

錄取率僅8.47% 警察大學今年240名新血報到

2019-08-10 16:59

輔仁大學鐵馬環台車隊抵台南 拜會校友企業大成鋼

2019-08-09 14:49

校友謝宏亮捐贈 清大將建國際級美術館

2019-08-08 23:53

熱門文章

他稱女兒考上成大「自傳我寫的」 今再改口：記憶有誤

2019-08-11 14:41

2019初愛系正妹大學調查出爐 第一名是第一學府的她

2019-08-11 14:08

百歲父離世 管中閔上傳舊照悼念「來世再續父子緣」

2019-08-11 18:34

曾說招生如娶外配「眼緣解決一切」 大學師打臉自己

2019-08-11 14:22

申請入學比軍備 教育界：增指考名額

2019-08-11 20:29

舊瓶穿新衣！ 文華高中圖書館「溫暖拉皮」大變身

2019-08-11 21:33

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top