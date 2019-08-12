台灣首出賽 交大挑戰美國國防部DARPA地下機器人競賽

2019-08-12 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



國立交通大學Team NCTU團隊今天前往美國匹茲堡，參加美國國防部高級研究計劃局舉辦的地下機器人挑戰賽（DARPA SubT Challenge），與全球頂尖大學同場較勁。此次競賽依照地底環境分成隧道、地下城市、地底洞穴三個階段，參賽團隊將運用最新的機器人技術，進行地下環境的地圖建構、自動巡航以及搜索變動。競賽為期3年，將於2021年總決賽頒贈獲勝團隊2百萬美金高額獎金。

DARPA機器人競賽為全世界科技工程類競賽最高殿堂，其中2007年舉辦的DARPA Urban Challenge促進了現今自動駕駛技術。交大Team NCTU今年5月通過資格審查，為台灣首度參與DARPA機器人競賽的團隊，將與全世界最頂尖之學校與機構相互切磋，包括瑞士蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）、美國加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）、卡內基美濃大學（CMU）、加州理工學院（California Institute of Technology）、麻省理工學院（MIT）、NASA噴射推進實驗室（JPL）、韓國技術研究院（KAIST）等。

校方表示，Team NCTU成軍於2018年，在2018 Maritime RobotX Competition國際無人船競賽自十五個參賽團隊中拿下第5名佳績，本次參與DARPA競賽持續開發AI機器人系統，研發自主（Autonomy）、感知（Perception）、移動（Mobility）技術，並進一步將機器人技術與通訊產業結合，透過宏碁基金會贊助、與智頻科技和中科院團隊進行企業合作，將中科院升級後的Super TaiRa遠距通訊導入此次競賽中，預計高穿透性、遠距、低功耗的特性，能使機器人在地下環境順利通訊、相互溝通合作。

指導老師王學誠表示，14名團員主要來自交大碩士生，他很驕傲學生的初步成果通過DARPA資格審查，學生也願意走上國際舞臺挑戰最頂尖的團隊，更有團隊成員表示未來將繼續深化AI機器人技術，成立新創團隊，在全球AI浪潮下勇敢築夢，「交大團隊能參加DARPA競賽已經是一種榮譽！」。