方序中操刀2019台灣設計展 主視覺「SS」長這樣

2019-08-12 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



2019台灣設計展在屏東！這回主視覺由知名設計師方序中操刀，並呼應設計展「超級南」(Super South)主題精神及「超級市場」的設計概念，以鮮明的「SS」象徵輸送帶，將產業創新加值超級化，讓屏東豐富的人文資源與產業能量源源不絕的擴散。

這次台灣設計展主視覺邀請來自屏東東港的方序中設計，結合本屆設計展以超級市場的概念貫穿，超市本身便是一個將生活所需歸納整理的空間，經過包裝與分類後上架提供給顧客。主視覺標誌設計「SS」(Super South)象徵輸送帶，將屏東原產物經過超級化的輸送過程，運送上架讓屏東產業升級，符號標識的連續聚集與擴散，象徵屏東源源不絕的資源與美好。

方序中表示，「超級南－超級市場」是一個虛擬的設計超市，但我們也期待透過視覺包裝，讓觀展者來到展場能有真的在逛設計超市的體驗感受。因此主視覺不只是單一化的平面設計，更加入了人物與環境的關係，結合屏東在地物產特徵創造出「超級南」的品牌視覺個性，並邀請以「台味美學」獨創一格的廖小子揮毫主標題，展現台灣南部人的生猛創造力，希望藉由幽默詼諧的視覺，從線上網路話題延燒至線下展場視覺衝擊，呈現屏東充滿野性又鮮活的一面。

潘孟安縣長表示，台灣設計展從10月5日至20日在屏東展開，以「超級南—超級南方 非常台灣」為主題，在主展區台糖縣民公園打造全台最大的設計超級市場，將屏東最超級的特色產業、文化觀光、社會福利，經由設計元素的加值，越在地越國際，全方位呈現屏東的特色與經驗。