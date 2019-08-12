國健署邀阿公阿嬤尬舞 參賽者超過14萬歲

2019-08-12 13:59 中央社 台北12日電



全台65歲以上老人已突破352萬人，為活躍老化並預防失能，國健署連續9年舉辦銀髮舞蹈比賽，今年共有59支隊伍報名，累計超過14萬歲的阿公、阿嬤將上台尬舞，一圓舞台夢。

截至今年6月，台灣65歲以上老年人口已達352萬人，占總人口14.9%，宣告台灣正式進入高齡社會。國家發展委員會推估7年後台灣每5人中就有1人是老人，老年人口將超過20%以上，成為超高齡社會。

為活躍老化、促進長者健康，衛生福利部今天宣布「樂齡好漾 阿公阿嬤健康活力Show」正式起跑，將於8月、9月在全台舉行分區競賽，除了讓阿公、阿嬤一圓舞台夢，也希望民眾更關懷家中長輩，感受銀髮活力。

國健署署長王英偉表示，截至目前全台共有59支隊伍報名參加「阿公阿嬤健康活力Show」，90歲以上長者有176人，累計總歲數超過14萬歲，顯示銀髮長輩更願意參與社區活動。

國健署社區健康組研究員劉家秀指出，過去研究顯示，肌力訓練及相關課程是老年人維持健康關鍵，因此衛福部補助各縣市針對衰弱、亞健康及健康長者辦理健康促進課程，確實改善長者人際互動、情緒功能及改善跌倒次數。

劉家秀表示，舞蹈活動不僅能讓長輩在活動、運動的過程中強化肌力，同時吸收健康促進知識、延緩失能，也盼透過阿公、阿嬤的舞蹈表演，展現活動成果。

住在宜蘭羅東鎮的83歲林阿公，原本和太太都很熱衷社區活動，去年太太離開後，他一直走不出傷痛，在社區團隊、社工關懷鼓勵下，阿公終於重新走入社區，找回笑容。