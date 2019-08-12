聯晚之眼／進口、國產雞肉管理一致 學者：不應跟人家比爛

2019-08-12 14:23 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 彭宣雅 ／台北報導



農委會建議國產與進口冷凍肉品有效期限管理一致，引發國內業者質疑。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

為求進口雞肉與國產雞肉管理一致，農委會建議食藥署地方衛生人員稽查時，國產雞肉業者與進口雞肉業者執法一致，都能冷凍一年至兩年。消費者團體認為放寬冰存期限標準，無疑是拋棄國產雞肉的優勢，對消費者食安無幫助。

學界表示，業界的要求同一管理方式是合理的，整個放寬食品安全規範，對生產者與產業並非好事。

大享食育協會秘書長黃嘉琳表示，站在校園午餐食品安全的角度，她想知道的是，制定雞肉冷凍半年、一年、兩年間的差別與標準在哪裡，根據是什麼，是否有相關的資料、程序、證據供外界參考。本來國人能夠吃到半年安全新鮮的雞肉，具有在地優勢，放寬的理由又是什麼。

黃嘉琳說，站在學校午餐角度，政府能不能清查學校午餐有多少雞肉來源是國產或進口的，現在的學校午餐補助，是否都有補助到點上，或者若明明是進口的廉價雞肉，又混充國產雞肉供餐，相關單位是否能夠清查出來，這是食安漏洞，值得外界關心。

中興大學動物科學系教授兼系主任陳志峰表示，這樣不好，他知道有這事情，現在要國產雞肉比照進口業者也一樣冷凍一年到兩年，把整個食品安全又放寬，對消費者與生產者都不好。生產者會認為我東西就好好的，為了這件事情要配合進口業者，標示不清楚也讓消費者有想像空間，對農業的生產其實不是好事。

他說，我們不應該跟人家比爛，所有進口肉品，進口冷凍牛奶（奶磚）都有相同問題，國產與進口標準都不一樣，政府應該趕快協調出規範，否則會打擊到台灣的農業。

他表示，對食品安全來說，冷凍很久的雞肉，雖不會進入新鮮的消費市場，但會跑到餐飲業的加工市場，安全可能沒有問題，品質絕對是下降的，品質下降為了促銷，價錢就便宜，反倒影響本土農產品，應該全盤考量。

陳志峰說，現階段台灣的國產雞肉怎麼做，應該要要求進口產品比照辦理，我國的規範沒有做得比其他國家更嚴格，產業要求規範一致，進口業者提供屠宰資訊，是合理的。

陳志峰表示，從食安品質來看，有些科學上的數據佐證，雞肉屠宰後冷凍一年之內，都沒有太大的問題，但是我國應該如何再做些區隔，日本農產品會寫出這是哪裡生產的，現在有些賣場要標示產地，這在價格上一定會有差異，要讓消費者自己決定要吃什麼樣的食物。