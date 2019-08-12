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LamiGirls轉行?就是要推超控油洗面乳!

2019-08-12 14:48聯合線上／ 顧斯科

甜美超人氣啦啦隊LamiGirls 成員YURI 與籃籃,，日前到大潤發內湖二店擔任超萌一日賣場店長，跨界賣起男士清潔保養產品，更祭出多項與粉絲近距離臉紅心跳的互動機會，大玩「超萌洗臉拳」與「揮棒打擊油光」，降火消暑對抗油光，活動現場盛況空前，吸引男士目光。

圖／台灣妮維雅 提供
圖／台灣妮維雅 提供
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台灣天氣炎熱，每到夏天一出門便是揮汗如雨，臉上泛滿油光的情況更是猖狂。除了勤洗臉外, 選擇適合的控油洗面乳能更有效去除臉上惱人油光。市面上控油功效的男士洗面乳為大宗, 各家洗面乳廠商多強打產品的控油力，成分上以火山泥、及近年來盛行的控油成分炭泥為主。德國品牌妮維雅男士在2018年推出深極炭洗面系列廣受好評，金曲歌王LEO王與李英宏的洗臉歌一曲唱出產品功效:「一起把深層黑都洗去」直接道出產品特點。產品富含極致炭成分，且有卡尼丁控油配方，可謂超強控油洗面系列。

而一般男性普遍會輕忽的「肌膚保濕度」更是深極炭系列有顧及的重點。深極炭洗面系列不僅有超強控油力, 更添加墨角藻與黑植萃保濕精華，帶給肌膚滋潤。

圖／台灣妮維雅 提供
圖／台灣妮維雅 提供
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除了洗面系列, 妮維雅男士深極炭系列有「洗髮精」、「沐浴露」、「刮鬍泡」、「精華凝露」。這一系列皆如同洗面系列, 含有極致炭、保濕配方，控油保濕兼顧。深極炭清新控油洗髮精帶給你全天候頭皮清新感受，產品零矽靈溫和不刺激頭皮；清新控油沐浴露富含天然微細高嶺土成份，溫和親膚, 並添加木質香氛，去除異味；深極炭控油保濕精華凝露富含獨特炭黑微粒，亦有科技薄膜配方，協助肌膚對抗環境髒污。妮維雅男士深極炭系列，從頭到腳清潔保養一次到位。

一日店長記者會上, LamiGirls 人氣成員YURI 以及籃籃提到心目中的理想型是乾淨、臉不泛油光的男生。男士們可要好好重視清潔保養！炎炎夏日選對控油清潔用品，打擊油光，更做好保濕，油光自然OUT! 一起成為女神們的理想男！

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