影／長者活力show 八旬阿公也來唱跳

2019-08-12 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



活到老，也要健康到老。衛生福利部舉辦「阿公阿嬤健康活力Show」競賽，廣邀社區發展協會、老人團體等長者一圓舞台夢，激發社區參與、維持活力。今年競賽更有六名逾百歲長者參與，顯示活力滿滿。

衛福部長陳時中表示，截至今年6月，台灣65歲以上老年人口已達352萬人，占總人口14.9%，已是高齡社會；而依據國發會推估，民國115年時，台灣老年人口將超過20%以上，即每5人中即有1人是老人，成為「超高齡社會」；若到民國150年時，全台老年人口更逼近四成，可見台灣老年人口比例將越來越高。

陳時中說，政府近年積極推動「活躍老化」，並佈建社區健康促進網絡，而透過肌力訓練和相關課程是維持健康的關鍵，因此衛福部補助各縣市辦理社區長者健康促進課程；結果顯示對於長者人際互動、情緒功能及改善跌倒次數等，皆有實際幫助。

今年參賽隊伍中，宜蘭羅東樹林社區的不倒翁活力隊，今天也應邀出席。社區領隊蔡莉雯說，社區已是第二年參賽，去年首度報名即獲得宜花東區第二名，今年規畫三首曲目，35位長者將以穿越劇方式舞蹈表演。另外，社區今年也爭取到前瞻計畫300萬元，後續將成立不老學堂外，並將擴建電梯，造福社區長者。

83歲的林川更是連續兩年參與競賽，他說，去年他的太太離開後，他感傷一段時間，後經志工鼓勵下加入社區活動，一起唱唱跳跳；他去年還獲選長青會會長，並主動送餐到不便的長者家、關懷獨居者、活動排桌椅等。

林川說，因孫子已大不需照顧，子女怕他孤單原本請了外勞照顧他，但他現在每天參與活動忙得很，外勞比較像是在顧家。

67歲黃明櫻也在大家鼓勵下，把時間奉獻給社區，她說：「參與社區活動，可以讓我獲得身心靈健康與歡笑」。