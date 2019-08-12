南科結合國產醫材廠商與八大牙醫院校 宣示挺國產醫材

2019-08-12 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



南部科學園區管理局今天表示，該局在台灣大學舉辦「南科MIT醫材教育訓練中心暨廠商聯合交流媒合會」，吸引超過百位牙醫師與醫療器材廠商共襄盛舉，達到宣揚國產醫材效果。

台灣醫療技術舉世聞名，醫材卻多進口，隨著國內醫材發展，已逐漸開始轉型為醫材輸出國，可惜國內醫院仍多用舶來品，

南科管理局與臺灣口腔生物科技暨醫療器材產業發展促進會合作，集結國內八大牙醫學院校師生、各牙醫師公協會以及南科醫材廠商，透過此次交流媒合會，讓國內醫材廠商與學校、牙醫師供需之間充分了解彼此需求，拉進彼此之間的距離，進而進行後續的合作。

科管局表示，這次共有13家廠商參展，包括醫百(植牙導航系統)、棕茂（牙科用生醫瓷塊）、光宇（牙科治療椅）、京達(人工牙根/數位手術導引板)、全球安聯(牙科植體、手術器械)、台植科(植牙導航系統/人工牙根)、皇亮(牙科植體、手術器械)、東昕(牙科CAD/CAM)、巧醫（牙科矯正／3D列印解決方案）、亞果（牙科醫療植入物）、景岳（乳酸菌牙膏）、律祈（即時檢測分子平台及檢測試劑）、光弘（氧化鋯人工牙根）等業者。

南科為推廣的MIT醫材教育訓練中心，也首次整合台大、陽明、北醫、中山醫以及高醫共同推動，每一所教學中心各有其發展的特色。

南科管理局副局長蘇振綱表示，南科生醫產業聚落目前共有76家廠商，為國內最主要的牙科、骨科醫材聚落之一，近年來致力於與各大醫院與學校進行體驗場域合作，推廣國產醫材，目前已於高醫、北醫、成大、三總、高榮與雙和等醫院成立南科產品體驗診線。