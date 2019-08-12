進口國產雞肉標示意見紛歧 食安辦介入協調

2019-08-12 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



進口雞肉與國產雞肉的管理規範不同，引起國內業者的反彈。衛福部食藥署認為回歸業者自主管理，農委會為求進口雞肉與國產雞肉管理一致，上周發文建議食藥署地方衛生人員稽查時，不論是國產雞肉業者與進口雞肉業者的肉品，都能冷凍一年至兩年，先求在法規上執法立基點公平。

由於兩部會對於雞肉標示沒有共識，正由行政院食安辦公室介入協調中。

行政院食安辦公室主任許輔表示，食安辦公室已介入開過兩三次會議，針對進口雞肉業者是否應該標示屠宰日期，衛福部認為逾越食安法的母法授權，食安法僅要求標示有效日期，需要研究執行法源，以及與產業各界溝通。

至於冰存效期部分，許輔說，現階段正由中央畜產會正執行兩年計畫，在零下18度狀態下，希望國內國外雞肉，冷凍效期一致，現階段計畫仍未做完，還需靜待結果。

許輔表示，衛福部也正進行肉品解凍的作業指引，讓業者有所依循規範，這些內容都持續在會議溝通討論。

許輔指出，農委會及衛福部應該致力於讓國人了解國內農產品，必須從源頭開始做起，才對國內的養雞業者有幫助，生鮮產品標示消費者看得見，但加工產品、團膳雞肉，是進口還是國產，消費者沒辦法看見，也無從選擇，就會逐漸被進口雞肉取代。

農委會畜牧處科長江文全表示，民國106年以後，國產雞肉自願性品質驗證（如CAS優良肉品）的有效期限標示，是比照食安法規定，在標示上就沒有要求日期，各業者須對自己產品品質自我要求。因此地方衛生單位稽查時，不能因為是我國國產雞肉就要求標得比較低，進口雞肉就可以放一年到兩年，同樣適用於食安法，至少執法面不能有差別管理，先消弭法規上的不公平，重點在於管理的一致，這是農委會上周發文的重點。

江文全說，農委會仍須鼓勵國產雞肉，我國業者訴求的是在地、品質、新鮮優勢，雖然法規沒有要求標示，國內產業界的做法，還是會標示期限比較短，國產業者自己市場區隔。農委會先求法規平等，再要求後續管理，沒有要求養雞業者大家一起向下沉淪，只是要求食藥署執法時，對於國產與進口業者要求一致。

農委會上周發文，建議衛福部食藥署國產與進口冷凍肉品有效期限管理一致，國內外雞肉都可標示一年到兩年，由業者依規定自行評估訂定，先力求法規上的平等。圖／業者提供 分享 facebook