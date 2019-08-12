雞肉能夠冰多久？ 農委會公文建議執法標準一致

2019-08-12 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



雞肉到底能夠冰存多久？農委會上周發文，建議國產與進口冷凍肉品有效期限管理一致，國內外雞肉都可標示一年到兩年，由業者依規定自行評估訂定。國內養雞業者說，產業界確實是要求站在同一立基公平競爭，維護國人食安應該清楚接露資訊，但不是大家一起冰存久一點，認為政府畫錯重點。

聯晚之眼報導進口雞肉占國內雞肉消費市場的55%，但管理進口雞肉與國產雞肉標準不一，包括抽檢頻度、標示年限等。國產業者希望進口雞肉業者能清楚標示，充分揭露資訊，供消費者選擇，進口雞肉可冰存二年，但國產CAS雞肉卻只能冰六個月即銷毀。

農委會表示，這份文件正本是發給衛福部食藥署，建議食藥署的執法內容，應該力求國產與進口業者的一致，並非是讓國內外雞肉業者一起沉淪，外界可能誤會了，發文的主要目的，是要求地方衛生人員在稽查時，應該國產肉品與進口肉品保持執法時的相同標準。

農委會說，國產雞肉自願性品質驗證(如CAS優良肉品)的有效期限標示，是比照食安法規定，民國106年後，即由業者自行評估及訂定，自負法律責任。沒有要求國內雞肉業者冷凍標示需六個月，也因此地方衛生人員稽核時，不應該對國產進口業者有差別待遇。

台中養雞協會理事長陳佑澈表示，發文變成放寬冰存期限，放寬是錯的。規矩定得愈嚴苛，程序愈麻煩，當然也愈安全，放寬無疑是放鬆，國內養雞業者要求的是嚴謹，把日期規範訂更嚴格，或者應該比照標準，是否可以大家討論，把雞肉的保存期限重新制定，政府這樣的作法，他覺得是敷衍。

陳佑澈指出，食品安全怎麼會是沒有標準呢？政府沒有規範讓業者遵循，才會造成現階段的亂象，也不能等到發生了事情才規範，才訂標準，這不合理。

中華民國養雞協會秘書長王建培表示，這與產業的訴求與重點有點不一樣，如果冷凍設備、條件、技術都合乎標準規範，雞肉冰存一年，應該是沒問題沒錯，產業界訴求的重點，是要清楚標示肉品何時屠宰、製造、包裝，消費者如果願意選購已冷凍一年的肉品，那產業也只能接受。

農委會上周發文，建議衛福部食藥署國產與進口冷凍肉品有效期限管理一致，國內外雞肉都可標示一年到兩年，由業者依規定自行評估訂定，先力求法規上的平等。圖／農委會提供 分享 facebook