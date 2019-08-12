遊客別撲空 烏來台車周三停駛

2019-08-12 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市烏來區的烏來台車，為強化員工即時救護的教育訓練，將於8月14日星期三停駛一天，若有安排搭乘烏來台車的旅客，可調整行程或擇日拜訪。