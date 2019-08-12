汰機換制服！遠航新制服亮相 灰紅展現「太空科技」

2019-08-12 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



睽違8年，遠東航空今天以「太空科技」為設計理念，發表第二代空地勤新制服，灰色、紅色分別代表時尚科技與遠航經典顏色。遠東航空董事長張綱維也宣布大幅提前飛機汰舊換新時程，目前8架MD客機中，有4架將於2019年完成舊機汰換，另外4架將於2022年前退役。遠航未來半年也將陸續引進3架ATR72-600客機，補足運能並建制出更年輕的新機隊。

交通部民航局去年通過修正「民用航空運輸業管理規則」，2020年元旦起強制26年以上高齡客機退場，國籍航空業者中以遠航衝擊最大，遠航機隊14架飛機中有8架機齡超過20年，其中4架機齡超過26年，最高齡的一架飛機B28007，是遠航首架MD83型客機，它在1991年2月出廠、1993年上線載客，在遠航一待就達到28個年頭，8月趕在法規上路前正式退役，引來不少航空迷搶拍。

遠航今天搭配新制服發表會，替首架除役的B28007送別，至於1991年12月製造、機齡27年的B28001，也預計在今年11月退役；機齡26年，分別在1993年2、3月製造的B28017與B28021，也將在今年12月正式退役。

張綱維表示，原打算報銷舊機，但因MD機型維護得很好，加上適合兩小時內國內線飛，目前已有四、五個國家徵詢盼能採購，「不會是小國」。

對於外界認為換機速度慢，張綱維說，換飛機是很簡單的事，困難的是飛行員、空服員及維修人員的訓練，「忍受很多外界的指責」，但實在是因為遠航重視飛安，「這種事情有歷史教訓、快不來的」，現在人員訓練差不多了，將以一個月一架引進新機。

遠航全新制服今天也首度亮相，遠航與高級訂製服設計師方國強合作，以「太空科技」為設計理念，強調功能性與俐落外觀，搭配關節線條剪裁，讓原本嚴肅專業的制服，散發科技未來感，預計空服員8月19日全面更新，地勤也將在年底前全面更換。

方國強為設計遠航新制服，耗時2年與設計團隊多次走訪機場、畫位櫃檯及客艙環境等服務場所，近距離觀察服務人員身穿制服工作的情況及動作。新制服採全拉鍊式，針對空服員安全性考量不做任何釦子設計，穿脫容易附有口袋功能性設計，大幅增加空服員執行任務時的便利性。

對此，張綱維強調「飛安是最好的制服」，新制服採用最好的機能布，舉手投足不受影響，也發揮在飛機上的功能。