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太麻里36.7度！ 台東縣橙色燈號注意連續高溫

2019-08-12 10:50聯合報 記者侯俐安╱即時報導

中央氣象局發布高溫資訊，西南風沉降影響，今天台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，加強注意。金門縣地區為黃色燈號。台東縣太麻里上午10時出現36.7度高溫。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

中央氣象局發布高溫資訊。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布高溫資訊。圖／取自氣象局網站
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高溫台東慢性病

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