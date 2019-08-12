這藥物一年用掉健保25億元 連續兩年居給付之冠

2019-08-12 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



國人健康總體檢，健保署統計107年健保給付藥品申報金額，預防中風、心肌梗塞的保栓通類藥物連續第二年登上給付冠軍，一年用掉25億1065萬元。至於單一藥物使用人數最多的是脈優同成分降血壓藥物，共有150萬7690人服用這類藥物。

107年健保給付藥品申報金額前十名為，保栓通類（預防中風、心肌梗塞）、冠脂妥類（高膽固醇）、賀癌平（乳癌）、艾非特第八凝血因子製劑（A型血友病）、貝樂克（B肝）、SOVALDI RIBAVIRIN（C肝）、脈優（高血壓）、基利克（骨髓性白血病）、HARVONI RIBAVIRIN （C肝）、立普妥（高膽固醇）。

為何預防中風和心肌梗塞的保栓通類藥物，連續兩年位居健保給付藥品排行之首？台大醫院雲林分院院長黃瑞仁指出，保栓通屬於抗血小板藥物，一般用於心臟支架置放、急性冠心症術後，用來避免血栓，但最多的還是用在心肌梗塞初級預防，因此，一年服用人數達29萬多人。

台大心臟內科主治醫師王宗道說，這是人口老化的必然現象，國外也是如此，三高患者越來越多，一旦血管阻塞狹窄，就須終身服用此類藥物。

雖說癌症連續三十幾年蟬聯國人十大死因之首，但在健保給付藥物方面，目前仍以慢性三高疾病相關藥物較多，在前20名藥物中，與慢性三高疾病有關的藥物，就占八名。

不過，106年前20名健保給付藥品申報金額品項中，慢性三高疾病相關藥物則占11名之多，健保署醫審及醫材組專門委員黃兆杰說，因去年健保給付C肝全口服新藥、抗愛滋用藥，以致排行榜中，多了兩款C肝新藥、一款抗愛滋病毒藥物。

與脈優同成分的降血壓藥物則連續多年穩居我國單一用藥人數冠軍，107年共有150萬7690人服用這類藥物。同樣治療高血壓的易安穩（5/80低劑量型）則排行第13名，使用患者45萬人，易安穩（5/160高劑量型）排行第16名，使用人數約30萬。

黃兆杰說，因人口老化，高血壓患者日益增加，早已是全台單一疾病患者人數最多的疾病，在健保給付排行榜前20名中，上述三項降血壓藥品名列其中，服用患者達225萬人。

此外，從健保給付癌症用藥，即可看出肺癌對於國人健康威脅，前20名癌症給付申報金額排行中，與肺癌相關的標靶、化療藥物就占九項，乳癌則有五項、大腸直腸癌四項。