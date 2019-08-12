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苗栗台中大雷雨狂下一小時！ 慎防雷擊淹水

2019-08-12 10:10聯合報 記者何定照╱即時報導

中央氣象局上午9時40分對苗栗縣、台中市發布大雷雨即時訊息，持續時間至10時45分止。

氣象局表示，須慎防陣雨、雷擊、河水暴漲、低窪地區淹水等，示警區域包括苗栗縣苑裡、通霄、卓蘭、大湖、銅鑼、三義，台中豐原、東勢、大甲、清水、后里、神岡、外埔、大安區。

氣象局說，今天至18日西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；今天東南部地區易有焚風。

中央氣象局9時40分對苗栗縣、台中市發布大雷雨即時訊息。圖／中央氣象局提供
中央氣象局9時40分對苗栗縣、台中市發布大雷雨即時訊息。圖／中央氣象局提供
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氣象局苗栗縣大雷雨

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