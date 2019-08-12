新南向來台旅客攀升 穆斯林友善設施跟上了嗎？

2019-08-12 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



菲律賓、越南、汶萊、泰國、印尼、印度等國來台旅客，從65.9萬人次上升至96.1萬人次，隨著全球穆斯林市場擴大，觀光年輕化，台灣對待穆斯林從住宿、飲食、如廁、祈禱等友善穆斯林的軟硬體設備，不時在遊程中斷鏈，難以跟上旅客成長腳步。

全球穆斯林市場不斷擴大，2025年穆斯林人口將超過全世界人口總數的四分之一，伊斯蘭市場成為各國搶攻目標，台灣今年首度成為穆斯林友善旅遊目的地第三名。

旅遊業者說，不少接待穆斯林旅客的飯店旅館已有友善設備，但旅客從下飛機後到國道、鐵道、餐廳或鄉村，友善穆斯林條件仍難以串連。

業者說，相較補助國旅36億元，國內軟硬體設施更應跟上腳步。台灣穆斯林友善環境發展協會副理事長陳盈瑞指出，新南向國家旅客可填補陸客缺口，但必須加強穆斯林硬體設備，才能針對馬來西亞、印尼、泰國等國家重點行銷。

以穆斯林如廁後，最需要的淨下設備來說，不論男女如廁完，都要用水清潔，近年國內已有部份景點增設淨下設備。台灣穆斯林友善環境發展協會理事長鄭順福表示，去年就曾有新南向國家網紅，到某遊樂因廁所缺乏淨下設備，一度無法離開廁所。

飲食方面，台灣推動穆斯林餐廳飯店七年，早期初次制訂標準較高，例如旅館內穆斯林餐廳必須有獨立廚房，單獨烹飪穆斯林餐，大多只有五星飯店可負擔，近年隨著穆斯林年齡層下降，其實只需民宿增加一副專用鍋具、餐具即可。

國際穆斯林觀光產業聯合發展協會理事長馬孝棋表示，為因應國際旅客需求，協會前年開始輔導業者取得穆斯林安心旅遊友善環境，針對國家風景區、借問站、遊客中心等，增設淨下設備及禮拜等配套，也讓民宿、餐廳可有專用炊具，食材符合認證標準，就可獲得認證，簡化流程，也增加業者增設友善設備的意願。