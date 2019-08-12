苗栗台中大雷雨！ 14鄉鎮市區示警區域

相關新聞
吳德榮：國內恐連日大量降雨 赴日注意颱風動態2019-08-12 07:28
保母老化 新手難進場…育兒保母收托額鬆綁2019-08-12 00:29
色彩述寫靜好如常 晴空無限的簡約家宅2019-08-12 08:35
國旅補助龜速 旅宿業者錢卡關很難熬2019-08-12 00:01
台北搶「攝」懸日 今明還有機會2019-08-12 00:36
這藥物一年用掉健保25億元 連續兩年居給付之冠2019-08-12 10:23
苗栗台中大雷雨狂下一小時！ 慎防雷擊淹水2019-08-12 10:10
餐飲到設施旅宿業轉型 觀光局：多面向行銷2019-08-12 10:02
新南向來台旅客攀升 穆斯林友善設施跟上了嗎？2019-08-12 10:00
自強號電氣箱故障冒煙 恢復行駛待檢查2019-08-12 09:52
早餐店老闆娘下背痛1年 原來是肺腺癌引起2019-08-12 09:25
【食力】起司配紅酒已經是舊流行了！配「茶」也能有新滋味2019-08-12 09:08
高雄台中豪雨特報！ 全台七縣市有局部大雨2019-08-12 08:48
山區持續顯著降雨 彭啟明：中南部慎防大規模閃電雷擊2019-08-12 07:59
胖哥胖姊小心 脂肪堆積也可能致癌2019-08-12 07:50
英仙座流星雨來囉！陽明山將彈性交管 天文館有直播2019-08-12 07:31
經期不能吃冰？ 中醫建議這時間點可通融2019-08-12 07:13
新聞眼／ 觀光補助效益遞減…別說治本 恐怕連治標都難2019-08-12 00:34
爸媽憂心保母老化 「年輕的卡吃香」2019-08-12 00:34
美甲店幫人美齒 亂象增無「法」管2019-08-12 00:27
保母看鬆綁…修法變變變 小心劣質保母2019-08-12 00:27
補陸客缺口？新南向旅客滯台增加 治安隱患2019-08-12 00:27
普悠瑪又出包 擋風玻璃霧化近2月2019-08-12 00:21
居托規範 各唱各的調 衛福部將統整2019-08-12 00:21
公共運輸「串珍珠」 中央地方合作投入資源2019-08-12 00:21
縣市抓烏賊車寬鬆有別 環署將統一2019-08-12 00:16
「到不了」的社區小旅行…卡在交通 人潮怎進來？2019-08-12 00:14
托育新制上路1年…保母淚訴：生孩子像一種罪2019-08-12 00:13
國旅補助去年撒了11億 3大指標仍衰退2019-08-12 00:08
肥胖盛行率 台東不再第一名2019-08-11 23:43
長壽4大秘訣大家都知道 只有不到1成的人能做到 飯後別做4件事2019-08-11 23:41
醫病天地／忘了月亮杯存在 黑血嚇壞作家2019-08-11 23:40
肝基會25周年 拚CT、MRI普及化2019-08-11 23:34
健康你我他／出遊只顧拍照 踩空腳扭傷2019-08-11 23:32
健康名人堂／有好醫師 才有好的醫學教育2019-08-11 23:26
健康一點靈／飲食作息調體質 防秋冬皮膚癢2019-08-11 23:21
大叔「性」福 2重點要堅持2019-08-11 23:18
北市議員 要求積極防治愛滋病2019-08-11 23:12
科技執法搶錢？新北交通大隊：違規變少2019-08-11 23:06
熱門文章
咖啡因有利有弊 學者：日喝3杯以內2019-08-11 14:33
外送員有月入10萬？ 消息一出外送員應徵搶破頭2019-08-11 12:50
吳德榮：國內恐連日大量降雨 赴日注意颱風動態2019-08-12 07:28
每日星座運勢／牡羊面對各方的挑戰 愛情發揮魔力2019-08-12 00:00
肉眼就能看到！英仙座流星雨8月13日登場 每小時最多110顆2019-08-11 17:41
托育新制上路1年…保母淚訴：生孩子像一種罪2019-08-12 00:13
中南部9縣市大雨特報 高雄嘉義嚴防大豪雨2019-08-11 15:33
大叔「性」福 2重點要堅持2019-08-11 23:18
好市多變身樂高控天堂！ 忍者特價沒搶到還有「客運列車」2019-08-12 01:15
3大星座男身旁永遠有桃花 卻一直單身！雙子不真心 第一名大家都猜得到～2019-08-11 23:58
保母心聲：規範太多收入銳減 忍痛「終止妊娠」2019-08-11 20:24
衛福部放寬保母收托資格 全日托年齡下修至五歲2019-08-11 19:29
安全堪憂？普悠瑪又出包 玻璃霧化擋住司機視線2019-08-11 15:52
長壽4大秘訣大家都知道 只有不到1成的人能做到 飯後別做4件事2019-08-11 23:41
宜蘭羅東飆破38.1度 全台8縣市高溫資訊2019-08-11 12:56
不只VERSACE！大陸「舉報風氣」正夯 這些品牌也都「被道歉」2019-08-11 17:52
唐綺陽星座運勢週報：巨蟹愛情別太挑剔 魔羯注意理財陷阱2019-08-12 07:21
高雄台中豪雨特報！ 全台七縣市有局部大雨2019-08-12 08:48
保母老化 新手難進場…育兒保母收托額鬆綁2019-08-12 00:29
少吃2碗一蘭！北海道新千歲機場漲稅金 漲幅超過150%2019-08-11 20:26
懸日現象傍晚再現台北 警方派員維持秩序2019-08-11 14:53
平息大陸怒火 藝術總監Donatella Versace親自道歉2019-08-11 18:25
國旅補助龜速 旅宿業者錢卡關很難熬2019-08-12 00:01
影／紅石林道賞景巧遇台灣黑熊 近距離對眼熊倉皇逃山林2019-08-11 20:22
加油不妨再等等！ 中油明調降汽油0.9元柴油1元2019-08-11 12:07
「慣老闆」照過來 有這些症頭員工要注意確保權益2019-08-11 22:00
曼谷單程1,800有找 酷鳥促銷最後2天衝一波2019-08-11 13:20
放寬垃圾車附載1名站立人員 交部環署遭抗議急滅火2019-08-11 20:45
早餐店老闆娘下背痛1年 原來是肺腺癌引起2019-08-12 09:25
不只Versace踩陸網友紅線 輕奢品牌Coach被起底支持台獨、港獨？2019-08-12 09:45
台北懸日登場 忠孝西路口聚百人圍觀2019-08-11 19:28
這藥物一年用掉健保25億元 連續兩年居給付之冠2019-08-12 10:23
汽油12日起降9角 95無鉛27.8元2019-08-11 12:09
一週內宜花頻震 學者：強震不可免2019-08-11 18:21
準公共保母周年 民團籲立法彌補2019-08-11 14:41
經期不能吃冰？ 中醫建議這時間點可通融2019-08-12 07:13
30歲為什麼好可怕？長大後世界給你的十個「不安的耳光」2019-08-11 14:52
英仙座流星雨來囉！陽明山將彈性交管 天文館有直播2019-08-12 07:31
影／托育新制滿周年 保母媽媽淚訴：為保工作墮胎2次2019-08-11 14:08
在地創生卡在交通...「到不了」的社區小旅行2019-08-11 22:59
留言