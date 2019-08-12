早餐店老闆娘下背痛1年 原來是肺腺癌引起

2019-08-12 09:25 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



經營早餐店的58歲李姓婦人，下背痛持續1年，就醫發現右肺有一顆腫瘤，經切片證實是第四期肺腺癌，且已從肺部轉移至骨頭造成疼痛，經用標靶藥物治療，1年來成功將腫瘤大小從原本的6x4公分，縮小至4 x1公分，腫瘤指數也降至正常範圍。

長安醫院胸腔內科醫師姚智偉指出，李婦年前做健康檢查時，就經X光發現胸部有一個小結節，因當時工作忙碌，沒有追蹤，後來是因為下背痛再次就診，X光片檢查發現右肺有腫瘤，並經切片證實已是第四期肺腺癌，合併骨頭轉移。

他說，肺腺癌有可能轉移至骨頭、腦部和肝臟，尤其以骨頭轉移較易以疼痛症狀表現，需特別注意。

目前標靶治療針對晚期肺腺癌患者治療成效良好，據統計約8成患者服藥後腫瘤有明顯縮小，且目前標靶藥物有符合健保給付規定。在台灣肺癌比較常見的是肺腺癌，而且不一定跟抽菸病史有關係，近年來，40~50歲不抽菸女性罹患肺癌比例逐年增加，醫界推論可能與空污和基因有關。

此外也要特別注意，肺腺癌很有可能轉移至其它器官，包括腦部、肝臟和骨頭，其中骨頭轉移又較易以骨骼疼痛症狀表現，李婦即是其中一例。