高雄台中豪雨特報！ 全台七縣市有局部大雨

2019-08-12 08:48 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



中央氣象局上午8時15分發布最新豪雨特報，表示西南風影響，易有短時強降雨，今天高雄市山區及台中市有局部大雨或豪雨，苗栗、彰化、南投、屏東地區、高雄平地及雲林至台南山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意溪水暴漲，山區慎防坍方及落石。