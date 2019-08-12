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山區持續顯著降雨 彭啟明：中南部慎防大規模閃電雷擊

2019-08-12 07:59聯合報 記者侯俐安╱即時報導

天氣風險管理公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」說，利奇馬颱風暴風圈擦邊台灣北部，從浙江登陸，一路從東岸北上，昨天到達山東半島，目前已經進入渤海灣，對岸的氣象單位的分類是熱帶風暴，不過還是定義的颱風等級，預計將持續往北，會碰上冷鋒鋒面，兩個結合後，對山東、河北、遼東半島造成全面降雨，可能有旱澇急轉的情形。

而第十號颱風柯羅莎，中心位置在台灣東方約1700公里處，仍持續往西北方向前進，他說，雖然颱風的外圍環流很大，強度仍維持中度颱風，七級風暴風半徑250公里。周三開始，外圍環流將影響日本九州附近，周四五預計會影響日本九州、四國、中國到關西附近，進入日本海後消散。

彭啟明說，台灣從上周五颱風逐漸遠離後，就受到顯著西南風的影響，這除了利奇馬引發的環流外，整個西南季風都被牽引帶動，而後續加上柯羅莎，和上周五六相比，目前的西南風強度有減弱趨勢，持續減少中，但仍然是西南風主導型態，每天在中南部山區都有顯著降雨，目前累積的雨量已經超過400、500毫米，比颱風暴風圈通過北部降的雨量還多，每天也都會持續的接近百毫米以上的雨量。

而北部東半部，則是明顯的背風面，溫度仍較高，彭啟明說，過去幾天37-38度，昨天已經降到36-37度，像台北市到凌晨3時才降到30度以下，最低溫都還有29度以上，非常不舒適的天氣。預計未來幾天略為減弱一些，維持35-36度，但要留意科羅莎颱風北上時，也會帶動一波西南風增強的天氣。

他說，大致上這周都維持西南風影響的型態，可能受科羅莎後續影響還會再增強，要留意中南部山區的降雨，以及容易發展的午後熱對流，很容易在中南部造成大規模閃電雷擊情境，東半部則要留意容易有沉降氣流的較高溫，北部也是會高溫，但有時有零星對流雲系北漂，有偶有局部午後雷陣雨，仍要觀察留意。

高雄山區連續兩天豪雨不停。 記者徐白櫻／翻攝
高雄山區連續兩天豪雨不停。 記者徐白櫻／翻攝
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利奇馬颱風彭啟明

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