親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

外幣投資局勢亂 貴桑桑的美元到底要不要買？

加拿大「海天纜車」纜繩疑遭蓄意破壞 30車廂全墜地

胖哥胖姊小心 脂肪堆積也可能致癌

2019-08-12 07:50聯合報 記者王昭月╱即時報導

肥胖是現代文明病，但醫師提醒小心，肥胖不只對身心影響巨大，體內堆積的脂肪也可能反覆發炎導致罹患乳癌及大腸癌等重症。

高雄市健仁醫院美體健康中心主任蔡明憲表示，一般人的身體質量指數（BMI）只要超過27，就是國民健康局定義的肥胖。肥胖的人在注意飲食與運動外，如有必要，必須尋求專業的醫療協助。

他表示，肥胖對身體的危害也括生理及心理。一般肥胖的人，外觀欠佳，行動不便，容易招來同儕異樣眼光，導致在群體間容易退縮，一旦不願與他人互動，便會惡性循環，愈無法藉由外在的協助解決問題。

據統計，約40%肥胖族會有心理層面的困擾。「生理上亦有致癌的可能」蔡明憲說，肥胖不只會誘發高血壓、 高血糖、高血脂，過度肥胖的女性也容易罹患乳癌、大腸癌，此外骨頭關節容易病變，膝蓋負荷不了，就容易有下背痛。最近有研究顯示，肥胖者也容易自律神經失調，例如偏頭痛、失眠、睡眠呼吸中止等。

他說，要防制肥胖就是要從飲食著手，勤快運動、更要睡飽。但肥胖族最難控制的就是飲食，由於國人飲食文化未改，每餐大多吃白米飯這類碳水化合物。他通常不建議病人，完全不吃碳水化合物，但吃多了碳水化合物，其實就會「糖上癮」，不利健康。

因此他建議，不減重的正常人，每天碳水化合物的攝取量別超過350克，每餐只要吃一碗飯的8分滿就好。肥胖者會建議控制在100克到150克間，約半碗飯。

蔡明憲強調，已有研究發現，適當減重可降低乳癌的發生率與復發率，減重後，大腸癌的機率約可減到1/3，乳癌機率則減到3至4成。

肥胖主要由於飲食習慣改變和缺乏運動，醫師提醒，肥胖也是致癌因子。圖／ingima...
肥胖主要由於飲食習慣改變和缺乏運動，醫師提醒，肥胖也是致癌因子。圖／ingimage
分享

肥胖乳癌

相關新聞

吳德榮：國內恐連日大量降雨 赴日注意颱風動態

2019-08-12 07:28

保母老化 新手難進場…育兒保母收托額鬆綁

2019-08-12 00:29

色彩述寫靜好如常 晴空無限的簡約家宅

2019-08-12 08:35

國旅補助龜速 旅宿業者錢卡關很難熬

2019-08-12 00:01

台北搶「攝」懸日 今明還有機會

2019-08-12 00:36

【食力】起司配紅酒已經是舊流行了！配「茶」也能有新滋味

2019-08-12 09:08

高雄台中豪雨特報！ 全台七縣市有局部大雨

2019-08-12 08:48

山區持續顯著降雨 彭啟明：中南部慎防大規模閃電雷擊

2019-08-12 07:59

英仙座流星雨來囉！陽明山將彈性交管 天文館有直播

2019-08-12 07:31

經期不能吃冰？ 中醫建議這時間點可通融

2019-08-12 07:13

新聞眼／ 觀光補助效益遞減…別說治本 恐怕連治標都難

2019-08-12 00:34

爸媽憂心保母老化 「年輕的卡吃香」

2019-08-12 00:34

美甲店幫人美齒 亂象增無「法」管

2019-08-12 00:27

保母看鬆綁…修法變變變 小心劣質保母

2019-08-12 00:27

補陸客缺口？新南向旅客滯台增加 治安隱患

2019-08-12 00:27

普悠瑪又出包 擋風玻璃霧化近2月

2019-08-12 00:21

居托規範 各唱各的調 衛福部將統整

2019-08-12 00:21

公共運輸「串珍珠」 中央地方合作投入資源

2019-08-12 00:21

縣市抓烏賊車寬鬆有別 環署將統一

2019-08-12 00:16

「到不了」的社區小旅行…卡在交通 人潮怎進來？

2019-08-12 00:14

托育新制上路1年…保母淚訴：生孩子像一種罪

2019-08-12 00:13

國旅補助去年撒了11億 3大指標仍衰退

2019-08-12 00:08

肥胖盛行率 台東不再第一名

2019-08-11 23:43

長壽4大秘訣大家都知道 只有不到1成的人能做到 飯後別做4件事

2019-08-11 23:41

醫病天地／忘了月亮杯存在 黑血嚇壞作家

2019-08-11 23:40

肝基會25周年 拚CT、MRI普及化

2019-08-11 23:34

健康你我他／出遊只顧拍照 踩空腳扭傷

2019-08-11 23:32

健康名人堂／有好醫師 才有好的醫學教育

2019-08-11 23:26

健康一點靈／飲食作息調體質 防秋冬皮膚癢

2019-08-11 23:21

大叔「性」福 2重點要堅持

2019-08-11 23:18

北市議員 要求積極防治愛滋病

2019-08-11 23:12

科技執法搶錢？新北交通大隊：違規變少

2019-08-11 23:06

林口交流道 增8攝影機抓違規

2019-08-11 23:03

高市境外登革熱 超越去年

2019-08-11 23:02

放寬垃圾車附載1名站立人員 交部環署遭抗議急滅火

2019-08-11 20:45

保母心聲：規範太多收入銳減 忍痛「終止妊娠」

2019-08-11 20:24

暫時放下手機 「數位排毒」可助健康

2019-08-11 18:47

一週內宜花頻震 學者：強震不可免

2019-08-11 18:21

當日本玄米遇上台灣紅藜 抹茶族驚呼「台日絕配」

2019-08-11 17:49
看更多

熱門文章

咖啡因有利有弊 學者：日喝3杯以內

2019-08-11 14:33

外送員有月入10萬？ 消息一出外送員應徵搶破頭

2019-08-11 12:50

豪雨阻斷交通 高市府：那瑪夏今停止上班、上課

2019-08-11 09:27

吳德榮：國內恐連日大量降雨 赴日注意颱風動態

2019-08-12 07:28

中南部9縣市大雨特報 高雄嘉義嚴防大豪雨

2019-08-11 15:33

肉眼就能看到！英仙座流星雨8月13日登場 每小時最多110顆

2019-08-11 17:41

每日星座運勢／牡羊面對各方的挑戰 愛情發揮魔力

2019-08-12 00:00

林聰明沙鍋魚頭店滷肉飯 獲台灣滷肉飯節十大特色小吃

2019-08-11 09:57

保母心聲：規範太多收入銳減 忍痛「終止妊娠」

2019-08-11 20:24

好市多變身樂高控天堂！ 忍者特價沒搶到還有「客運列車」

2019-08-12 01:15

3大星座男身旁永遠有桃花 卻一直單身！雙子不真心 第一名大家都猜得到～

2019-08-11 23:58

衛福部放寬保母收托資格 全日托年齡下修至五歲

2019-08-11 19:29

安全堪憂？普悠瑪又出包 玻璃霧化擋住司機視線

2019-08-11 15:52

宜蘭羅東飆破38.1度 全台8縣市高溫資訊

2019-08-11 12:56

長壽4大秘訣大家都知道 只有不到1成的人能做到 飯後別做4件事

2019-08-11 23:41

托育新制上路1年…保母淚訴：生孩子像一種罪

2019-08-12 00:13

不只VERSACE！大陸「舉報風氣」正夯 這些品牌也都「被道歉」

2019-08-11 17:52

懸日現象傍晚再現台北 警方派員維持秩序

2019-08-11 14:53

接待今年最後一陸客團 導遊慶幸：還好早有規劃國內客

2019-08-11 09:48

少吃2碗一蘭！北海道新千歲機場漲稅金 漲幅超過150%

2019-08-11 20:26

平息大陸怒火 藝術總監Donatella Versace親自道歉

2019-08-11 18:25

保母老化 新手難進場…育兒保母收托額鬆綁

2019-08-12 00:29

影／紅石林道賞景巧遇台灣黑熊 近距離對眼熊倉皇逃山林

2019-08-11 20:22

國旅補助龜速 旅宿業者錢卡關很難熬

2019-08-12 00:01

加油不妨再等等！ 中油明調降汽油0.9元柴油1元

2019-08-11 12:07

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹愛情別太挑剔 魔羯注意理財陷阱

2019-08-12 07:21

曼谷單程1,800有找 酷鳥促銷最後2天衝一波

2019-08-11 13:20

放寬垃圾車附載1名站立人員 交部環署遭抗議急滅火

2019-08-11 20:45

「慣老闆」照過來 有這些症頭員工要注意確保權益

2019-08-11 22:00

台北懸日登場 忠孝西路口聚百人圍觀

2019-08-11 19:28

汽油12日起降9角 95無鉛27.8元

2019-08-11 12:09

鬼月神鬼傳奇多 臨床心理師：宗教儀式有助消化情緒

2019-08-11 10:03

高雄台中豪雨特報！ 全台七縣市有局部大雨

2019-08-12 08:48

一週內宜花頻震 學者：強震不可免

2019-08-11 18:21

30歲為什麼好可怕？長大後世界給你的十個「不安的耳光」

2019-08-11 14:52

準公共保母周年 民團籲立法彌補

2019-08-11 14:41

經期不能吃冰？ 中醫建議這時間點可通融

2019-08-12 07:13

影／托育新制滿周年 保母媽媽淚訴：為保工作墮胎2次

2019-08-11 14:08

男大生暑假單車環島 鐵腿、小便茶色回來找醫師

2019-08-11 11:42

高雄市大豪雨！ 嘉義屏東台東豪雨特報

2019-08-11 11:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top