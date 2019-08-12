胖哥胖姊小心 脂肪堆積也可能致癌

2019-08-12 07:50 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



肥胖是現代文明病，但醫師提醒小心，肥胖不只對身心影響巨大，體內堆積的脂肪也可能反覆發炎導致罹患乳癌及大腸癌等重症。

高雄市健仁醫院美體健康中心主任蔡明憲表示，一般人的身體質量指數（BMI）只要超過27，就是國民健康局定義的肥胖。肥胖的人在注意飲食與運動外，如有必要，必須尋求專業的醫療協助。

他表示，肥胖對身體的危害也括生理及心理。一般肥胖的人，外觀欠佳，行動不便，容易招來同儕異樣眼光，導致在群體間容易退縮，一旦不願與他人互動，便會惡性循環，愈無法藉由外在的協助解決問題。

據統計，約40%肥胖族會有心理層面的困擾。「生理上亦有致癌的可能」蔡明憲說，肥胖不只會誘發高血壓、 高血糖、高血脂，過度肥胖的女性也容易罹患乳癌、大腸癌，此外骨頭關節容易病變，膝蓋負荷不了，就容易有下背痛。最近有研究顯示，肥胖者也容易自律神經失調，例如偏頭痛、失眠、睡眠呼吸中止等。

他說，要防制肥胖就是要從飲食著手，勤快運動、更要睡飽。但肥胖族最難控制的就是飲食，由於國人飲食文化未改，每餐大多吃白米飯這類碳水化合物。他通常不建議病人，完全不吃碳水化合物，但吃多了碳水化合物，其實就會「糖上癮」，不利健康。

因此他建議，不減重的正常人，每天碳水化合物的攝取量別超過350克，每餐只要吃一碗飯的8分滿就好。肥胖者會建議控制在100克到150克間，約半碗飯。