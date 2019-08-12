英仙座流星雨來囉！陽明山將彈性交管 天文館有直播

2019-08-12 07:31 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



英仙座流星雨是年度三大流星雨之一，台北市立天文科學教育館公布今年極大期發生在13日前後，每小時最高可達110顆左右，最佳觀賞時間為晚上到凌晨，在天氣良好，無光害地方，只需仰頭望東北方，肉眼即可觀看。交通局表示，陽明山12日晚間起到14日，每天晚上將視人車潮彈性啟動交通管制。

北市天文館分析，今年英仙座流星雨時間受到接近滿月的月光影響，約凌晨兩點後到天亮前才是觀賞的黃金時刻，亦可選擇期他光害少、視野開闊的地點觀賞，最好是遠離都市的山區，並盡量背向月光方向，用肉眼就能欣賞到絢爛的流星雨。

交通局指出，避免12日起3天，陽明山晚間出現觀星人車潮造成交通壅塞，山區仰德大道等主幹道、擎天崗等觀星地點周邊，將視天氣及交通實際狀況實施彈性交通管制，必要時限制車輛進出；另外，晚間也將適時增加陽明山地區公車班次，方便民眾上山。