吳德榮：國內恐連日大量降雨 赴日注意颱風動態
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，最新歐洲中期預報中心模式，模擬顯示未來一周，柯羅莎颱風在季風低壓環流內變化，並未改變西南風持續影響台灣的型態，其風速雖不及梅雨季的西南氣流，但季風低壓的大氣，其對流不穩定度猶勝梅雨季，故有帶來連日大量降水潛勢，山區活動應特別注意安全。
他說，中央氣象局最新潛勢預測圖顯示，柯羅莎向西北轉北，15日通過九州、四國、本州西南部一帶，16日進入日本海，有日本行程，得多注意颱風的影響。
他說，今天迎風面苗栗以南有局部陣雨或雷雨，北部有局部短暫陣雨；午後山區有對流發展，並有擴展至北部及東半部，部分鄰近平地的機率；仍有大量降雨的潛勢，應注意氣象局的特報。北部、東半部未降雨時，天氣悶熱、氣溫偏高，花東縱谷易有過山沉降、帶來高溫。今天北部26至36度、中部26至33度、南部26至33度、東部25至36度。
他表示，明天至周日盛行西南風，低層水氣增多，大氣對流不穩定度提高；迎風面中南部有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢，山區仍有大量降雨的潛勢；注意氣象局的特報。午後山區有對流發展，並有擴展至北部及東半部，部分鄰近平地的機率；北部、東半部白天未降雨時，天氣悶熱、氣溫偏高，花東縱谷内易有過山沉降、帶來高溫。
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