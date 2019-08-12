經期不能吃冰？ 中醫建議這時間點可通融

2019-08-12 07:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



氣溫持續飆高，衛福部統計，今年7月通報熱傷害人次高達494人次，比去年同期還高。許多女性為了遵守「不吃冰」的原則，僅喝溫熱開水，但心中直呼「好想吃一口冰」。開業中醫師表示，中醫建議「最好不要吃冰」，實際上仍看體質，若非於極虛寒體質性，經期前一周及經期別吃冰，其餘時間可以小嚐冰品。

開業中醫師張家蓓表示，冰品在中醫角度屬於「寒濕之物」，會使增加體內濕氣，影響代謝循環，也會損害五臟六腑的陽氣運作，長期下來會使子宮收縮，經血凝滯，容易出現經痛、白帶偏多等狀況；但是女性也不是完全不能吃冰，而是要看體質。

張家蓓表示，多數女性體質偏寒，吃冰容易影響代謝，體質偏熱的女性，只要別在經期前一周及經期期間吃冰，其餘時間都能「小嚐」，嘗試的量因人而異，建議體質偏熱的女性，可以先試這個月吃一次，若未影響下個月的月經來潮，可以酌量增加。

張家蓓說，體質偏熱的女性吃冰，只要在身體可接受的最大值內即可，透過每個月吃冰次數觀察耐受度，也能藉此認識體質。

中醫領域中所謂的冰品指剉冰、冰棒類產品，冰淇淋在中醫屬於熱性食物，主要是冰淇淋由脂肪製成，而手搖飲無論是冰的或熱的，都不建議喝，張家蓓說，主要是避免手搖飲中可能含塑化劑成分，會刺激女性荷爾蒙，特別接近青春期的女孩，建議連碰都不要碰。