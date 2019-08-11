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長壽4大秘訣大家都知道 只有不到1成的人能做到 飯後別做4件事

2019-08-11 23:41聯合報 記者劉小川╱即時報導

現代人，越來越懂得生活了，所以自然想要長壽。但自古以來，人們也常追尋著長命百歲的秘密，都未能實現。但實際上，真的想要長命百歲，仰賴的是長時間下來的健康培養，而非真的吃了什麼長命百歲的「金丹」因而得到長生。

如果真的想要長命百歲，建議以下4件事就要注意，若能真的好好遵守，相信也能長壽的。

一、飯後不要立刻做大量劇烈運動

飯後隔段時間可以運動，但不建議做太過劇烈的運動。圖／摘自 pexels
飯後隔段時間可以運動，但不建議做太過劇烈的運動。圖／摘自 pexels
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許多人在飯後，為了消除自己吃太多的罪惡感，就會不停運動，想盡辦法消耗剛剛那些罪孽。其實也不是不能飯後運動，需要休息一小段時間後，做適度的運動，讓可能堆積的大量脂肪，被好好消化掉。

但飯後馬上做太劇烈的運動，對無法讓食物順利消化，造成腸胃負擔。

二、吃飽飯後，馬上躺床上

飯後立刻躺著，會讓腸胃的不舒適感增加，消化相對變得很差。圖／摘自 pexels
飯後立刻躺著，會讓腸胃的不舒適感增加，消化相對變得很差。圖／摘自 pexels
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很多人也知道，吃完飯馬上躺床上是一個非常不好的習慣，長期下來，可能會導致身體發胖，即便你是一個不容易發胖的人，長期這麼做，只會讓常會受到不好的影響，想要長命百歲可就更難了。

三、飯後不要吃水果

飯後吃水果，會讓胃消化的速度更慢。圖／摘自 pexels
飯後吃水果，會讓胃消化的速度更慢。圖／摘自 pexels
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台灣人對於飯後吃水果，是每天都會發生的事情，常常吃完飯立馬就將水果遞入口中。但我們應該都知道，剛吃飽飯，其實胃裡面的食物，需要一段的時間才能消化，這樣就直接把水果吃下去，也會造成腸胃的負擔。

俗語說得好：要養身體，就要先把胃養好。要照顧好身體的健康，還是建議把自己的腸胃更健康。

四、飯後不要馬上抽菸

飯後一根菸，讓消化速度更減緩。圖／摘自 pexels （※ 提醒您：抽菸，有礙...
飯後一根菸，讓消化速度更減緩。圖／摘自 pexels （※ 提醒您：抽菸，有礙健康）
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抽菸大家都知道是不健康的事情，但習慣抽菸的人，最喜歡是在飯後來一根菸，然而，抽菸本身對於身體就是一種慢性的傷害，如果在飯後抽根菸，有可能會讓身體有更大的負擔及危害。我們在吃飯後，腸胃正在做消化的工作，這時候抽煙，有可能會影響到腸胃發揮消化食物的功能，導致消化不良。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

抽菸脂肪

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