親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

補陸客缺口？新南向旅客滯台增加 治安隱患

2019-08-12 00:27聯合報 記者蔡晉宇／台北報導

政府對於南向國家旅客祭出多項旅遊優惠，吸引許多旅客來台旅遊，但滯台旅客逐年增加，...
政府對於南向國家旅客祭出多項旅遊優惠，吸引許多旅客來台旅遊，但滯台旅客逐年增加，圖為示意圖。 圖／聯合報系資料照片
分享
為因應中國大陸限縮來台自由行，政院日前舉行跨部會研議再鬆綁新南向國家免簽證等便利措施的可行性與風險，不過，審計部指出，部分東南亞國家旅客藉我國簽證便利措施來台，從事非法打工、色情行業等與簽證目的不符的情形，仍未顯著改善，對國內社會治安及勞動市場秩序潛存不利影響。

根據內政部移民署統計，自民國一○五年八月試辦泰國旅客免簽證來台第一年，逾期停留、冒用證件、非法工作、國境線上拒絕入境等問題共有四二二人，試辦第二年人數攀升至一五四二人，試辦第三年違法人數已達一八○五人， 而且截至今年三月底，累計有八六三人逾期滯台行蹤不明。

菲律賓旅客免簽證來台第一年，違法共四十四人，第二年達一二七人，截至今年三月底，累計有一三六人逾期滯台行蹤不明。而自民國一○五年九月開放印尼、越南等國旅客以有條件式免簽證入台，截至今年三月底，經查獲違法者共五七九三人，其中逾八成為越南籍，累計有八四四三人逾期滯台行蹤不明，越南籍占七成二。

檢調近來多次破獲山老鼠集團雇用東南亞人士擔任背工，其中又以越南籍為大宗，甚至成為一條龍集團。山老鼠集團除了看中他們身強體健、習於在森林中活動的特性，更因背工間以母語溝通，增加檢調的監聽難度，製造追查的「斷點」，成為新興的犯罪類型，對國土保安形成威脅。

根據交通部觀光局統計，以獎勵東南亞組團「觀宏專案」名義來台的東南亞國家旅客，逕自入台或脫團後在台從事與簽證目的不符或不法活動者逐年增加，今年大幅攀升至五二九人，去年底甚至發生一五二名越南旅客集體脫逃，截至今年三月底，還有四十五人行蹤不明。

簽證越南東南亞免簽

相關新聞

保母老化 新手難進場…育兒保母收托額鬆綁

2019-08-12 00:29

國旅補助龜速 旅宿業者錢卡關很難熬

2019-08-12 00:01

台北搶「攝」懸日 今明還有機會

2019-08-12 00:36

新聞眼／ 觀光補助效益遞減…別說治本 恐怕連治標都難

2019-08-12 00:34

爸媽憂心保母老化 「年輕的卡吃香」

2019-08-12 00:34

美甲店幫人美齒 亂象增無「法」管

2019-08-12 00:27

保母看鬆綁…修法變變變 小心劣質保母

2019-08-12 00:27

普悠瑪又出包 擋風玻璃霧化近2月

2019-08-12 00:21

居托規範 各唱各的調 衛福部將統整

2019-08-12 00:21

公共運輸「串珍珠」 中央地方合作投入資源

2019-08-12 00:21

縣市抓烏賊車寬鬆有別 環署將統一

2019-08-12 00:16

「到不了」的社區小旅行…卡在交通 人潮怎進來？

2019-08-12 00:14

托育新制上路1年…保母淚訴：生孩子像一種罪

2019-08-12 00:13

國旅補助去年撒了11億 3大指標仍衰退

2019-08-12 00:08

肥胖盛行率 台東不再第一名

2019-08-11 23:43

長壽4大秘訣大家都知道 只有不到1成的人能做到 飯後別做4件事

2019-08-11 23:41

醫病天地／忘了月亮杯存在 黑血嚇壞作家

2019-08-11 23:40

肝基會25周年 拚CT、MRI普及化

2019-08-11 23:34

健康你我他／出遊只顧拍照 踩空腳扭傷

2019-08-11 23:32

健康名人堂／有好醫師 才有好的醫學教育

2019-08-11 23:26

健康一點靈／飲食作息調體質 防秋冬皮膚癢

2019-08-11 23:21

大叔「性」福 2重點要堅持

2019-08-11 23:18

北市議員 要求積極防治愛滋病

2019-08-11 23:12

科技執法搶錢？新北交通大隊：違規變少

2019-08-11 23:06

林口交流道 增8攝影機抓違規

2019-08-11 23:03

高市境外登革熱 超越去年

2019-08-11 23:02

放寬垃圾車附載1名站立人員 交部環署遭抗議急滅火

2019-08-11 20:45

保母心聲：規範太多收入銳減 忍痛「終止妊娠」

2019-08-11 20:24

暫時放下手機 「數位排毒」可助健康

2019-08-11 18:47

一週內宜花頻震 學者：強震不可免

2019-08-11 18:21

當日本玄米遇上台灣紅藜 抹茶族驚呼「台日絕配」

2019-08-11 17:49

肉眼就能看到！英仙座流星雨8月13日登場 每小時最多110顆

2019-08-11 17:41

氣象局發高溫資訊 未來一周可能破37度

2019-08-11 17:10

領藥糾紛客訴一籮筐 大同醫辦黑客松賽2天解決

2019-08-11 15:33

中南部9縣市大雨特報 高雄嘉義嚴防大豪雨

2019-08-11 15:33

30歲為什麼好可怕？長大後世界給你的十個「不安的耳光」

2019-08-11 14:52

咖啡因有利有弊 學者：日喝3杯以內

2019-08-11 14:33

月亮週期影響人體？ 學者：證據仍不足

2019-08-11 14:32

普悠瑪擋風玻璃霧化嚴重 台鐵局陸續更換

2019-08-11 14:31
看更多

熱門文章

台北忠孝東西路賞懸日 把握今起三天

2019-08-11 07:28

咖啡因有利有弊 學者：日喝3杯以內

2019-08-11 14:33

外送員有月入10萬？ 消息一出外送員應徵搶破頭

2019-08-11 12:50

豪雨阻斷交通 高市府：那瑪夏今停止上班、上課

2019-08-11 09:27

阿貓阿狗當人養？ 這種健康飲食會害死牠

2019-08-11 08:00

常吃醃製食品會罹患胃癌？國健署這麼說

2019-08-11 06:59

吳德榮：柯羅莎將通過九州四國本州 赴日注意颱風動態

2019-08-11 07:11

花蓮清晨連三震！6:12花蓮豐濱規模3.9地震 最大震度5級

2019-08-11 07:07

豪雨特報範圍擴大！ 嘉義高雄屏東台東慎防豪雨

2019-08-11 07:45

中南部9縣市大雨特報 高雄嘉義嚴防大豪雨

2019-08-11 15:33

高屏台東豪雨特報！ 八縣市今天恐飆高溫

2019-08-11 07:02

肉眼就能看到！英仙座流星雨8月13日登場 每小時最多110顆

2019-08-11 17:41

保母心聲：規範太多收入銳減 忍痛「終止妊娠」

2019-08-11 20:24

林聰明沙鍋魚頭店滷肉飯 獲台灣滷肉飯節十大特色小吃

2019-08-11 09:57

安全堪憂？普悠瑪又出包 玻璃霧化擋住司機視線

2019-08-11 15:52

宜蘭羅東飆破38.1度 全台8縣市高溫資訊

2019-08-11 12:56

懸日現象傍晚再現台北 警方派員維持秩序

2019-08-11 14:53

衛福部放寬保母收托資格 全日托年齡下修至五歲

2019-08-11 19:29

接待今年最後一陸客團 導遊慶幸：還好早有規劃國內客

2019-08-11 09:48

每日星座運勢／牡羊面對各方的挑戰 愛情發揮魔力

2019-08-12 00:00

長壽4大秘訣大家都知道 只有不到1成的人能做到 飯後別做4件事

2019-08-11 23:41

加油不妨再等等！ 中油明調降汽油0.9元柴油1元

2019-08-11 12:07

紙容器氾濫外層膠膜回收難 他研發再製環保磚獲專利

2019-08-11 07:52

平息大陸怒火 藝術總監Donatella Versace親自道歉

2019-08-11 18:25

不只VERSACE！大陸「舉報風氣」正夯 這些品牌也都「被道歉」

2019-08-11 17:52

影／紅石林道賞景巧遇台灣黑熊 近距離對眼熊倉皇逃山林

2019-08-11 20:22

曼谷單程1,800有找 酷鳥促銷最後2天衝一波

2019-08-11 13:20

放寬垃圾車附載1名站立人員 交部環署遭抗議急滅火

2019-08-11 20:45

台北懸日登場 忠孝西路口聚百人圍觀

2019-08-11 19:28

汽油12日起降9角 95無鉛27.8元

2019-08-11 12:09

5:39花蓮縣鳳林規模3.8地震 最大震度花蓮縣4級

2019-08-11 06:18

鬼月神鬼傳奇多 臨床心理師：宗教儀式有助消化情緒

2019-08-11 10:03

少吃2碗一蘭！北海道新千歲機場漲稅金 漲幅超過150%

2019-08-11 20:26

3大星座男身旁永遠有桃花 卻一直單身！雙子不真心 第一名大家都猜得到～

2019-08-11 23:58

一週內宜花頻震 學者：強震不可免

2019-08-11 18:21

30歲為什麼好可怕？長大後世界給你的十個「不安的耳光」

2019-08-11 14:52

好市多變身樂高控天堂！ 忍者特價沒搶到還有「客運列車」

2019-08-12 01:15

「慣老闆」照過來 有這些症頭員工要注意確保權益

2019-08-11 22:00

【親子互動】枝椏／誰才是馴獸師？

2019-08-11 06:00

男大生暑假單車環島 鐵腿、小便茶色回來找醫師

2019-08-11 11:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top