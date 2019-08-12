補陸客缺口？新南向旅客滯台增加 治安隱患

2019-08-12 00:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ／台北報導



政府對於南向國家旅客祭出多項旅遊優惠，吸引許多旅客來台旅遊，但滯台旅客逐年增加，圖為示意圖。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 為因應中國大陸限縮來台自由行，政院日前舉行跨部會研議再鬆綁新南向國家免簽證等便利措施的可行性與風險，不過，審計部指出，部分東南亞國家旅客藉我國簽證便利措施來台，從事非法打工、色情行業等與簽證目的不符的情形，仍未顯著改善，對國內社會治安及勞動市場秩序潛存不利影響。

根據內政部移民署統計，自民國一○五年八月試辦泰國旅客免簽證來台第一年，逾期停留、冒用證件、非法工作、國境線上拒絕入境等問題共有四二二人，試辦第二年人數攀升至一五四二人，試辦第三年違法人數已達一八○五人， 而且截至今年三月底，累計有八六三人逾期滯台行蹤不明。

菲律賓旅客免簽證來台第一年，違法共四十四人，第二年達一二七人，截至今年三月底，累計有一三六人逾期滯台行蹤不明。而自民國一○五年九月開放印尼、越南等國旅客以有條件式免簽證入台，截至今年三月底，經查獲違法者共五七九三人，其中逾八成為越南籍，累計有八四四三人逾期滯台行蹤不明，越南籍占七成二。

檢調近來多次破獲山老鼠集團雇用東南亞人士擔任背工，其中又以越南籍為大宗，甚至成為一條龍集團。山老鼠集團除了看中他們身強體健、習於在森林中活動的特性，更因背工間以母語溝通，增加檢調的監聽難度，製造追查的「斷點」，成為新興的犯罪類型，對國土保安形成威脅。

根據交通部觀光局統計，以獎勵東南亞組團「觀宏專案」名義來台的東南亞國家旅客，逕自入台或脫團後在台從事與簽證目的不符或不法活動者逐年增加，今年大幅攀升至五二九人，去年底甚至發生一五二名越南旅客集體脫逃，截至今年三月底，還有四十五人行蹤不明。