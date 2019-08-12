台北搶「攝」懸日 今明還有機會

昨天在無雲遮的情況下順利出現懸日美景。記者葉信菉／攝影 分享 facebook

台北懸日昨日在忠孝東西路登場，天氣狀況不錯沒有雲層阻擋，大概下午三點忠孝西路口天橋上卡滿了攝影愛好者，到了五點聚集人潮更是滿到街上與路口，許多民眾利用綠燈時到斑馬線上拍攝，警方也不敢鬆懈出動多名警力維持秩序。

忠孝西天橋已有三十年的歷史，台北市更派專員來現場勘查，確定人數到達上限後變禁止民眾再往上。懸日也在六點到六點半時出現，氣象局也預估如果在無雲遮的情況下，今日下午6時3分到下午6時23分；明日下午6時5分到下午6時25分也會有懸日出現。