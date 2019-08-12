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托育新制上路1年…保母淚訴：生孩子像一種罪

2019-08-12 00:13聯合報 記者簡浩正／台北報導

托育政策催生聯盟昨天指出，保母若育有六歲以下幼兒，收托規定嚴苛。 記者林伯東／攝...
托育政策催生聯盟昨天指出，保母若育有六歲以下幼兒，收托規定嚴苛。 記者林伯東／攝影
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托育政策催生聯盟表示，保母人力嚴重老化，但現行「居家式托育服務提供者登記及管理辦法」規定，育有六歲以下孩子的保母收托人數需砍半，如有兩名六歲以下孩子的保母，則無法進行收托。台中托育人員發展協會代表李保母昨天聲淚俱下表示，「保母生小孩好像一種罪。為了這個規範，甚至只能墮胎。」

準公共化托育政策上路實施滿一年，托育政策催生聯盟召集人劉毓秀昨天指出，政策有兩大漏洞，亟待修法解決，一是居托中心欠缺法定地位，各縣市沒有統一標準；另外，過半保母年齡已超過五十歲，保母人力嚴重老化，應放寬收托條件，給予年輕育兒保母合理的工作權保障。

台中托育人員發展協會代表李保母昨天表示，自己從高中一路到研究所都念幼保相關科系，在開始執業後四年，新規定上路，當時她有一名六歲以下孩子，且肚子裡還有一個新生命，等於養育了兩名六歲以下的孩童，造成她無法再接受托育。

而後李小姐懷上第三胎，但等待孩子長大的過程，她無法進行保母托育工作，於是只能忍痛墮胎，沒有收入的她更只能讓老公負起經濟重擔，想到忍痛墮胎、終止妊娠，她說到一半時更激動落淚。

今年好不容易等到兩個孩子都六歲了，準公共化保母政策卻限制多多，除了規範收托名額，且規定一名孩子僅能收一萬五千元費用，副食品費用必須在一千以內等。李小姐說，大人吃早餐一個月可能就不只一千元，小孩子吃兩餐加點心只給一千，根本不可能做到。

她也說，兩歲以上兒童通常就可送到托兒所，因此保母收入僅剩下兩名孩童，收入扣掉支出可能連一半都不到，這樣要怎麼讓年輕人加入這個產業？因此她決定退出準公共化的保母體系。

劉毓秀指出，台灣低生育率解套無門，唯有讓每一個願意生養小孩的家庭養得起兩個小孩，才能改善「國安危機」，但在台灣，一分薪水難以養活四口之家，導致父母親皆須就業，因此可靠又能就近托育的保母非常重要。為了讓大家願意生養小孩，政府一定要正視。

保母托育老化生育托兒

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