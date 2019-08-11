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在地創生卡在交通...「到不了」的社區小旅行

2019-08-11 22:59聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

沿著台灣雲林口湖鄉海線，孩子們戴著斗笠、腳踩泥巴，跳進魚塭摸蛤、捉蝦，但一趟親子遊程若要搭乘大眾運輸，卻必須費盡千辛萬苦才能抵達，有旅客從台南到口湖鄉，必須轉乘三次公車才能抵達。「交通不便」成為全台社區小旅行的縮影。

近年全台在地創生的微型產業盛行，旅客開始轉往農漁村或部落，到山區、海邊、社區體驗在地文化，交通部雖連年砸錢補助鼓勵國旅，大眾運輸卻沒有跟上腳步，旅客只能自行開車抵達，也與提升公共運輸政策背道而馳。

雲林口湖鄉近年發展精緻農村旅遊，卻因雲林海線火車不便，高鐵車站接駁公車又寥寥無幾，有旅客從台南到口湖鄉要轉三次公車。一段開車只要40分鐘的旅程，搭乘大眾運具卻耗費三小時。

被認為交通相對方便的宜蘭也有苦難言。冬山鄉星源茶園負責人劉景源是回鄉耕耘12年的青農，推廣茶園遊程養出穩定國旅客源，更因參加國外旅展，外國遊客逐年增多。但從火車站搭公車到他的茶園，一小時才一班車，還繞了整個羅東，徒費四十分鐘車程。

對國外旅客而言，台灣大眾運具英文標示不足、司機語言能力也不足以溝通，外國旅客最後都是直接搭計程車最省事。就連不少環境教育設施場所被一輛輛私人運具包圍，以東眼山國家森林遊樂區來說，今年六月推出「回森林家」主題市集，每天有上千名旅客抵達，但如果沒開車，除非參加旅行社的行程，否則唯一的大眾運輸工具就是每天清晨、傍晚由大溪區公所發出的各一班公車。

雲林金湖休閒農業發展協會經理蔡云珊說，農村旅遊最缺乏交通運具，觀光局規畫台灣觀光巴士或台灣好行路線時，卻只針對人流多的熱門景點，長期之下根本無法翻轉地方現況，人少的地方永遠人少。

蔡云珊說，許多農村旅遊做得很用心，讓人想一來再來，卻總是卡在交通。政府應先開發交通路線才能引進人流，如雲林海線有七、八個鄉鎮可串成完整遊程，應先準備好交通運具迎接觀光客，而非等到有觀光客以後才開始規畫動線。

雲林口湖鄉近年發展精緻農村旅遊，很受歡迎，但若不開車很難自行前往。圖／蔡云珊提供
雲林口湖鄉近年發展精緻農村旅遊，很受歡迎，但若不開車很難自行前往。圖／蔡云珊提供
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