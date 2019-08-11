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科技執法搶錢？新北交通大隊：違規變少

2019-08-11 23:06聯合報 記者王敏旭／新北報導

新北北宜公路也納入實施區間平均速率執法路段。 記者王敏旭／翻攝
新北北宜公路也納入實施區間平均速率執法路段。 記者王敏旭／翻攝
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新北市板橋車站附近設有違規停車自動偵測執法系統，萬里隧道、北宜公路也進行區間平均速率執法，大幅減少肇事率，但有民眾質疑政府搶錢，新北交通大隊副大隊長黃建中說，科技執法後違規率降低，就連罰單也變少。

板橋車站南門位於縣民大道上，交通大隊指出，違規停車是民眾詬病的交通問題，也容易出現交通事故，車站南側有規劃計程車排班專用道，但有時車輛會超出專用道，占用機慢車行駛優先道，造成機車繞過計程車與汽車爭道。

黃建中指出，板橋車站平均每日違規件數原為168件，宣導期間降到剩60件，今年1月開始科技執法，截至7月為止每日違規件數再降至10.56件。

新北萬里隧道中間路段平直，車輛常在隧道內超速，易在出口彎道肇事，曾在2016、2017年發生4件死亡交通事故，造成4死1傷悲劇。2018年7月執法後，違規車輛比率從10.56%降到0.32%，月平均交通事件從1.81件降至0.68件。

另外，北宜公路經常有超速違規造成交通事故，因此北宜公路19公里至23.1公里也設置區間平均速率執法系統，今年7月上路後，違規車輛比率從10.73%降至0.16%，月平均交通事故也從4.25件下降到1.5件。

黃建中表示，科技執法後民眾違規數大幅下降，不論是固定測速桿、開單都下降，民眾行經該路段就自動遵守規矩，未來台64快速道路、新店環河路等易肇事路段，也在討論是否設置區間平均速率執法。

事故北宜公路

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